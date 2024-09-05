Звездный игрок не попал в номинацию на ЗМ. Не так давно он мог его выиграть

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

В него попали 30 футболистов, в том числе и украинский форвард Артем Довбик. А вот Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы.

Однако список звездных игроков, не попавших в номинацию пополнил также и нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, который с 2018 года был ежегодным представителем номинантов на эту награду.

Роберт провел 56 матчей за клуб и сборную Польши во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами.

Стоит отметить, что в 2020 году польский игрок был главным претендентом на награду, однако в связи с пандемией вручение Золотого мяча было отменено.