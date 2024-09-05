Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный игрок не попал в номинацию на ЗМ. Не так давно он мог его выиграть
Испания
05 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:12
475
0

Звездный игрок не попал в номинацию на ЗМ. Не так давно он мог его выиграть

Роберт Левандовски не попал в список номинантов на главный футбольный приз

05 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:12
475
0
Звездный игрок не попал в номинацию на ЗМ. Не так давно он мог его выиграть
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную наградуЗолотой мяч 2024.

В него попали 30 футболистов, в том числе и украинский форвард Артем Довбик. А вот Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы.

Однако список звездных игроков, не попавших в номинацию пополнил также и нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, который с 2018 года был ежегодным представителем номинантов на эту награду.

Роберт провел 56 матчей за клуб и сборную Польши во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами.

Стоит отметить, что в 2020 году польский игрок был главным претендентом на награду, однако в связи с пандемией вручение Золотого мяча было отменено.

По теме:
Один из главных претендентов на ЗМ прокомментировал попадание в номинанты
Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч. Обнародованы шансы Довбика
Родриго отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч
Золотой мяч Роберт Левандовски Барселона
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Футбол | 05 сентября 2024, 08:10 8
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин

Андрей может рассчитывать на игровое время только в Кубке Испании

Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Бокс | 05 сентября 2024, 07:37 1
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой

Легендарный супертяж отметил Дэвида Бенавидеса

Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 11:08
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Футбол | 04.09.2024, 16:55
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 11:57
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51 1
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
03.09.2024, 08:00
Олимпийские игры
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
03.09.2024, 13:29
Теннис
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 1
Футбол
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 5
Футбол
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем