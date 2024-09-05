Конец эпохи. Месси и Роналду не номинированы на Золотой мяч впервые с 2003

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

На ЗМ не были номинированы легендарные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Впервые с 2003 года ни один из них не стал претендентом.

За свою карьеру Месси завоевал 8 Золотых мячей, а Роналду – 5. Оба по праву считаются самыми великими игроками в истории.

Церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в столице Франции, Париж.