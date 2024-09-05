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  4. Конец эпохи. Месси и Роналду не номинированы на Золотой мяч впервые с 2003
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05 сентября 2024, 00:36 |
426
4

Конец эпохи. Месси и Роналду не номинированы на Золотой мяч впервые с 2003

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду

05 сентября 2024, 00:36 |
426
4
Конец эпохи. Месси и Роналду не номинированы на Золотой мяч впервые с 2003
GiveMeSport. Лионель Месси и Криштиану Роналду

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную наградуЗолотой мяч 2024.

На ЗМ не были номинированы легендарные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Впервые с 2003 года ни один из них не стал претендентом.

За свою карьеру Месси завоевал 8 Золотых мячей, а Роналду – 5. Оба по праву считаются самыми великими игроками в истории.

Церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в столице Франции, Париж.

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Золотой мяч Лионель Месси Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Дані Рохас
Месси номинацию точно заслужил, всё таки копа Америка и в США прям блистает, чисто из-за уважения можно
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+1
Нехай щастить
Я думаю Мессі заплатив,щоб його не включали в склад претендентів на номінацію.Немає більше місця в шафі.
Сподіваюся іспанець переможе в опитуванні.
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0
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andre_lui
Букмекери з одним точно помилилися, ставили одним з фаворитів
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0
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