Другие новости05 сентября 2024, 00:36 |
426
4
Конец эпохи. Месси и Роналду не номинированы на Золотой мяч впервые с 2003
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду
05 сентября 2024, 00:36 |
426
4
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.
На ЗМ не были номинированы легендарные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Впервые с 2003 года ни один из них не стал претендентом.
За свою карьеру Месси завоевал 8 Золотых мячей, а Роналду – 5. Оба по праву считаются самыми великими игроками в истории.
Церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в столице Франции, Париж.
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Сподіваюся іспанець переможе в опитуванні.