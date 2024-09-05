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US Open
05 сентября 2024, 10:18 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:04
693
0

Пегула призналась, что помогло ей обыграть Свентек на US Open

Джессика – о победе над первым номером мирового тенниса

05 сентября 2024, 10:18 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:04
693
0
Пегула призналась, что помогло ей обыграть Свентек на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (№6 WTA) поделилась мнением о победе над первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек в 1/4 финала US Open 2024 (6:2, 6:4).

– Учитывая, что раньше никогда не удавалось дойти до полуфинала, не было ли у вас большего напряжения в конце игры?

– Дело было не столько в этом четвертьфинале. Нужно было просто выиграть большой матч… Есть много параметров: победа над лидером мирового рейтинга, игра на «Артур-Эш Стэдиум», попытка выйти в полуфинал, а еще знание того, что я впереди, что я играю хорошо. За последние несколько недель я выиграла несколько отличных матчей и показывала действительно хороший теннис. В конце [матча с Игой Свентек] я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь с задачей, хотя стресс всегда присутствует, – призналась Пегула во время интервью на корте.

В полуфинале US Open Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Ранее Ига Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open.

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US Open 2024 Джессика Пегула
Юрій Остроумов Источник: US Open
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