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US Open
05 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 05 сентября 2024, 07:37
2339
0

Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open

Ига – о поражении от Джессики Пегулы

05 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 05 сентября 2024, 07:37
2339
0
Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первый номер женского тенниса Ига Свентек на Открытом чемпионате США не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию, потерпел поражение в двух сетах от американки Джессики Пегулы (2:6, 4:6).

«Она ничего особо не поменяла в своей игре, невозможно так быстро что-то изменить. Заставялала меня ошибаться и оказывала давление, сама не ошибалась. Я тоже оказывала на нее давление, старалась себя контролировать, но просто слишком много допустила ошибок...» – отреагировала Свентек на свой вылет с турнира.

Как известно, в поединке Ига Свентек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёех брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, Джессика Пегула в следующем круге US Open 2024 встретится с чешкой Каролиной Муховой.

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Юрій Остроумов Источник: US Open
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