Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open

Первый номер женского тенниса Ига Свентек на Открытом чемпионате США не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию, потерпел поражение в двух сетах от американки Джессики Пегулы (2:6, 4:6).

«Она ничего особо не поменяла в своей игре, невозможно так быстро что-то изменить. Заставялала меня ошибаться и оказывала давление, сама не ошибалась. Я тоже оказывала на нее давление, старалась себя контролировать, но просто слишком много допустила ошибок...» – отреагировала Свентек на свой вылет с турнира.

Как известно, в поединке Ига Свентек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёех брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, Джессика Пегула в следующем круге US Open 2024 встретится с чешкой Каролиной Муховой.