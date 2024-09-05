ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, у которого ТЦК мобилизовали игрока, снялся с чемпионата

Украинский футбольный клуб «Хуст» отказался от выступлений в Первой лиге Украины. Закарпатский клуб продолжит свое существование.

«Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сложнейшее решение о снятии основной команды с розыгрыша Чемпионата Первой лиги ПФЛ.

Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе. Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду! За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.