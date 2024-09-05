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Украина. Первая лига
05 сентября 2024, 09:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 10:34
1605
3

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, у которого ТЦК мобилизовали игрока, снялся с чемпионата

Несмотря на снятие с Первой лиги, «Хуст» продолжит свое существование

05 сентября 2024, 09:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 10:34
1605
3
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, у которого ТЦК мобилизовали игрока, снялся с чемпионата
ФК Хуст

Украинский футбольный клуб «Хуст» отказался от выступлений в Первой лиге Украины. Закарпатский клуб продолжит свое существование.

«Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сложнейшее решение о снятии основной команды с розыгрыша Чемпионата Первой лиги ПФЛ.

Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе. Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду! За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата российско-украинская война мобилизация Хуст Николай Сираш
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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Комментарии 3
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ĴØЌÉŔ
Нужно со всех клубов брать мужиков на войну . Чем они лучше чем простые рабочие ? Пока одни жызни отдают другие своих баб по заграничным курортам катают .
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