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Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 16:59 | Обновлено 04 сентября 2024, 17:00
816
0

Матча не будет. Металлист подтвердил снятие Хуста с чемпионата

Закарпатцы сняли команду с соревнований Первой лиги

04 сентября 2024, 16:59 | Обновлено 04 сентября 2024, 17:00
816
0
Матча не будет. Металлист подтвердил снятие Хуста с чемпионата
ФК Хуст

Матч 5-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги между «Хустом» из одноименного города и харьковским «Металлистом» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Основание – обращение соперника в ПФЛ о снятии команды с соревнований.

Отметим, что игра была запланирована на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что «Хуст» откажется от выступлений в Первой лиге Украины из-за финансовых сложностей.

«Хуст» еще пока занимает последнее место в группе А Первой лиги. В активе команды ноль очков.

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Владимир Клепач Источник: ФК Металлист
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