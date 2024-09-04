Матча не будет. Металлист подтвердил снятие Хуста с чемпионата

Матч 5-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги между «Хустом» из одноименного города и харьковским «Металлистом» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Основание – обращение соперника в ПФЛ о снятии команды с соревнований.

Отметим, что игра была запланирована на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что «Хуст» откажется от выступлений в Первой лиге Украины из-за финансовых сложностей.

«Хуст» еще пока занимает последнее место в группе А Первой лиги. В активе команды ноль очков.