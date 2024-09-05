Не только без Месси. Еще один звездный игрок не был номинирован на ЗМ-2024
Кевин де Брюйне не был включен в список претендентов на главную индивидуальную награду
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.
В него попали 30 футболистов, в том числе и украинский форвард Артем Довбик. А вот Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы.
Но в Париж 28 октября, помимо и Лео и КриРо, не поедет еще одна звезда. Речь идет про ключевого хавбека Кевина де Брюйне.
Кевин сыграл 25 матчей за Манчестер Сити и сборную Бельгии во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает контракт 33-летнего полузащитника в €50 млн.
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