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05 сентября 2024, 02:57 |
57
0

Не только без Месси. Еще один звездный игрок не был номинирован на ЗМ-2024

Кевин де Брюйне не был включен в список претендентов на главную индивидуальную награду

05 сентября 2024, 02:57 |
57
0
Не только без Месси. Еще один звездный игрок не был номинирован на ЗМ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную наградуЗолотой мяч 2024.

В него попали 30 футболистов, в том числе и украинский форвард Артем Довбик. А вот Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы.

Но в Париж 28 октября, помимо и Лео и КриРо, не поедет еще одна звезда. Речь идет про ключевого хавбека Кевина де Брюйне.

Кевин сыграл 25 матчей за Манчестер Сити и сборную Бельгии во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает контракт 33-летнего полузащитника в €50 млн.

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Кевин де Брюйне Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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