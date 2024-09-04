Вингер Барселоны установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч

Сегодня авторитетное французское издание France Football опубликовало имена всех 30 номинантов на Золотой мяч 2024 года. В него вошел и вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.

В возрасте 17 лет и 53 дней он стал самым молодым в истории номинантом на Золотой мяч.

Отметим, что помимо этого Ямал также вошел в число 10 претендентов на Трофей Копа, который France Football вручает лучшему молодому футболисту года.

Напомним, в 2024 году Ямал стал чемпионом Европы среди взрослых в составе сборной Испании.