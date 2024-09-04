Вингер Барселоны установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч
Ламин Ямал – самый молодой номинант в истории Золотого мяча
Сегодня авторитетное французское издание France Football опубликовало имена всех 30 номинантов на Золотой мяч 2024 года. В него вошел и вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.
В возрасте 17 лет и 53 дней он стал самым молодым в истории номинантом на Золотой мяч.
Отметим, что помимо этого Ямал также вошел в число 10 претендентов на Трофей Копа, который France Football вручает лучшему молодому футболисту года.
Напомним, в 2024 году Ямал стал чемпионом Европы среди взрослых в составе сборной Испании.
Nominated for the 2024 Ballon d’Or— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
Lamine Yamal @FCBarcelona @SEFutbol #ballondor pic.twitter.com/GI7DEs3xlg
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