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  4. Вингер Барселоны установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч
Испания
04 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:08
303
0

Вингер Барселоны установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч

Ламин Ямал – самый молодой номинант в истории Золотого мяча

04 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:08
303
0
Вингер Барселоны установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Сегодня авторитетное французское издание France Football опубликовало имена всех 30 номинантов на Золотой мяч 2024 года. В него вошел и вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.

В возрасте 17 лет и 53 дней он стал самым молодым в истории номинантом на Золотой мяч.

Отметим, что помимо этого Ямал также вошел в число 10 претендентов на Трофей Копа, который France Football вручает лучшему молодому футболисту года.

Напомним, в 2024 году Ямал стал чемпионом Европы среди взрослых в составе сборной Испании.

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Ламин Ямал Золотой мяч статистика Барселона сборная Испании по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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