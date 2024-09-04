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04 сентября 2024, 21:00 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:37
278
0

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года

На трофей Копа претендуют 10 молодых игроков

04 сентября 2024, 21:00 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:37
278
0
Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года
Ballon d`or. Трофей Копа

Трофей Копа вручают каждый год лучшему молодому игроку, не достигшему 21 года.

В октябре 2024 года на церемонии вручения Золотого мяча будет награжден лучший молодой игрок.

На награду претендуют:

  • 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси
  • 20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо
  • 19-летний полузащитник «Реала» Арда Гюлер
  • 20-летний нападающий «РБ Зальцбурга» Карим Конате
  • 19-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Коби Мейну
  • 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш
  • 20-летний вингер «Манчестер Сити» Савиньо
  • 19-летний форвард «Баварии» Матис Тель
  • 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал
  • 18-летний полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери
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Пау Кубарси Алехандро Гарначо Арда Гюлер Кобби Мейну Жоау Невеш Матис Тель Ламин Ямал Варрен Заир-Эмери Савио Морейра Золотой мяч Kopa Trophy лучший молодой игрок
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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