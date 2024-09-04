Другие новости04 сентября 2024, 21:00 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:37
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Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года
На трофей Копа претендуют 10 молодых игроков
04 сентября 2024, 21:00 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:37
278
0
Трофей Копа вручают каждый год лучшему молодому игроку, не достигшему 21 года.
В октябре 2024 года на церемонии вручения Золотого мяча будет награжден лучший молодой игрок.
На награду претендуют:
- 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси
- 20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо
- 19-летний полузащитник «Реала» Арда Гюлер
- 20-летний нападающий «РБ Зальцбурга» Карим Конате
- 19-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Коби Мейну
- 19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш
- 20-летний вингер «Манчестер Сити» Савиньо
- 19-летний форвард «Баварии» Матис Тель
- 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал
- 18-летний полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери
1️⃣/2️⃣ #ballondor pic.twitter.com/yk7GaIe6tM— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
2️⃣/2️⃣ #ballondor pic.twitter.com/803wYAsX3r— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
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