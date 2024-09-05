Невероятные цифры. Перес назвал сумму, за которую продаст Винисиуса

24-летний бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации El Gol Digital, Винисиус не является неприкосновенным игроком «Реала». Президент «сливочных» Флорентино Перес готов рассмотреть трансфер игрока за 300 миллионов евро. Однако «Реал» рассматривает возможную продажу бразильца не ранее лета 2025 года.

В сезоне 2024/25 Винисиус успел провести за «Реал» пять матчей, в которых забил один гол и отдал три передачи.

Ранее Винисиус призвал лишить Испанию ЧМ-2030, из-за чего игрока начали критиковать в Мадриде.