Кащук пояснил, почему выбрал Карабах для продолжения карьеры
Экс-хавбек Шахтера подписал трехлетний контракт с клубом из Азербайджана
Экс-хавбек Шахтера Алексей Кащук рассказал, что именно обусловило его выбор в пользу Карабаха, где он решил продолжить карьеру:
«Фактор номер один – Гурбан Гурбанов. Тренер, работающий здесь очень давно и выводивший команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Евроопы. Он умеет развивать игроков.
Фактор номер два – детали контракта. Дело не только в личных условиях, но и в клаусуле. Она прописана так, что в будущем европейские клубы смогут сделать Карабаху предложение по адекватной цене.
Фактор номер три – я уже играл в этом чемпионате и в этой стране. Я адаптирован. Соответственно, Карабах сейчас – лучшее решение, чтобы полноценно вернуться в профессиональный футбол и иметь возможность проявлять себя в еврокубках».
Кащук не выходил на поле в официальных матчах с декабря 2023 года. Зимой он отказался продлевать контракт с Шахтером и поддерживал форму с юношеской командой горняков.
Карабах становился чемпионом Азербайджана 10 раз за последние 11 сезонов. Свой лучший сезон в карьере Алексей Кащук провел в чемпионате Азербайджана, играя за Сабах (31 матч, 16 голов, 10 ассистов).
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