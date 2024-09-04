Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кащук пояснил, почему выбрал Карабах для продолжения карьеры
Другие новости
04 сентября 2024, 18:35 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:43
406
0

Кащук пояснил, почему выбрал Карабах для продолжения карьеры

Экс-хавбек Шахтера подписал трехлетний контракт с клубом из Азербайджана

04 сентября 2024, 18:35 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:43
406
0
Кащук пояснил, почему выбрал Карабах для продолжения карьеры
ФК Карабах. Алексей Кащук

Экс-хавбек Шахтера Алексей Кащук рассказал, что именно обусловило его выбор в пользу Карабаха, где он решил продолжить карьеру:

«Фактор номер один – Гурбан Гурбанов. Тренер, работающий здесь очень давно и выводивший команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Евроопы. Он умеет развивать игроков.

Фактор номер два – детали контракта. Дело не только в личных условиях, но и в клаусуле. Она прописана так, что в будущем европейские клубы смогут сделать Карабаху предложение по адекватной цене.

Фактор номер три – я уже играл в этом чемпионате и в этой стране. Я адаптирован. Соответственно, Карабах сейчас – лучшее решение, чтобы полноценно вернуться в профессиональный футбол и иметь возможность проявлять себя в еврокубках».

Кащук не выходил на поле в официальных матчах с декабря 2023 года. Зимой он отказался продлевать контракт с Шахтером и поддерживал форму с юношеской командой горняков.

Карабах становился чемпионом Азербайджана 10 раз за последние 11 сезонов. Свой лучший сезон в карьере Алексей Кащук провел в чемпионате Азербайджана, играя за Сабах (31 матч, 16 голов, 10 ассистов).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Осимхен перешел из Наполи в состав турецкого гранда
Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг
Украинский вратарь мог перебраться в клуб АПЛ. Сорвалось в последний момент
трансферы Карабах Агдам Шахтер Донецк свободный агент Алексей Кащук Сабах Баку трансферы УПЛ Гурбан Гурбанов ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 04 сентября 2024, 09:57 0
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Один из самых тяжелых экс-соперников Усика считает, что украинец снова победит Тайсона

Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Футбол | 04 сентября 2024, 12:49 39
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо

Эдуардо Герреро проведет остаток сезона 2024/25 в Киеве на правах аренды

Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Теннис | 04.09.2024, 02:31
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 04.09.2024, 17:50
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Теннис | 04.09.2024, 00:23
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 36
Футбол
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
02.09.2024, 17:10 5
Бокс
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 5
Олимпийские игры
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 20
Футбол
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 8
Футбол
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
03.09.2024, 03:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем