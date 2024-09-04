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US Open
04 сентября 2024, 15:26 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:28
288
0

Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024

Эмма Наварро объяснила, почему странно повела себя после матча с Чжэн Цинвень

04 сентября 2024, 15:26 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:28
288
0
Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
US Open. Эмма Наварро

Американскую теннисистку Эмму Наварро попросили рассказать о скандальном матче с китаянкой Чжэн Цинвень на Олимпийских играх.

После того поединка Эмма высказала оппонентке у сетки все, что она про нее думает, а также заявила журналистам, что трудно играть с соперницей, которую она не уважает.

«Я не хочу углубляться в эту тему, но я думаю, что во время того матча и на тренировочном корте и в последние несколько раз, когда я играла с ней, а мы играем друг с другом с юниорских лет, я чувствовала немного неуважения с ее стороны. Но я не хочу вдаваться в подробности. Думаю, что она не всегда относилась ко мне или к нашему спорту с уважением. Поэтому я и сказала то, что сказала после матча.

С тех пор я с ней не разговаривала. Я не удивилась, что сказала такое. Я чувствовала себя так весь матч. Даже если бы я выиграла, я бы, наверное, сказала то же самое. Это не было чем-то вроде сиюминутных эмоций, это было просто то, что я чувствовала. Думаю, это привлекло гораздо больше внимания, чем я думала. Возможно, это мнение одного человека, но это не было эмоциональным всплеском. Это было просто фактическое высказывание о том, что я чувствую», – сказала Эмма.

Отметим, что Наварро вышла в полуфинал US Open 2024, где сыграет с Ариной Соболенко, одолевшей Чжэн Циньвень в 1/4 финала.

Интересно, что после Олимпиады Чжэн Циньвень выложила в фото в худи с надписью «Медали – это не для всех».

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Эмма Наварро Чжэн Циньвень Олимпийские игры 2024 US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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