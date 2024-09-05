От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья

То здесь, то там слышишь: Коваленко вспоминает, как прокладывал себе путь к успеху в соккере, Коваленко вышел на замену в «Эмполи», Коваленко прошел путь от любительского коллектива до украинской Премьер-лиги. Парней с фамилией Коваленко в украинском футболе так много, что невольно хочется как-то систематизировать их присутствие. Символическая команда из носителей этой фамилии получилась отнюдь не слабой. Во всяком случае, клубы, цвета которых защищали эти парни, хоть и разной степени именитости, однако оставили след и в украинском, и в европейском, даже в североамериканском футболе. И хотя коллективов едва ли не каждый Коваленко сменил немало, однако всякий раз я выделял один, с которым у меня (да, думаю, и у многих) ассоциируется тот или иной игрок.

Итак, вспомним однофамильцев.

Вратарь: Александр Анатольевич (1971, «Львов»)

Александр Анатольевич является воспитанником харьковского футбола, однако большую часть игровой карьеры посвятил клубам Западной Украины. В то же время, свой небольшой высшелиговый опыт получил в «Металлисте», запорожском «Торпедо» и «Николаеве». Больше всего матчей отыграл в середине 1990-х за «Львов».

Альтернативой Александру Анатольевичу может стать другой воспитанник харьковского футбола Максим. Сейчас ему – 22. Он только начинает свой путь в большом футболе. Надеюсь, на этом многотрудной стезе ему повезет.

Защитники: Иван (1999, «Металлист 1925»), Константин (1986, «Оболонь-Бровар»), Валерий (1968, «Кремень»)

Слева в защите – Иван. Это еще один воспитанник харьковского футбола и именно тот парень, который с «Металлистом 1925» прошел тернистый путь из любителей в отечественную Премьер-лигу. Однако летом этого года Иван покинул ставший для него родным клуб.

pfl.ua Константин Коваленко

В центре обороны – ветеран «Оболони-Бровар» Константин. В его контексте мне больше всего запомнился матч 7-летней давности в Ровно, когда у Константина получилось сделать своеобразный дубль: поразить и свои, и чужие ворота. Сначала после навеса Алексея Зозули он выиграл верховую борьбу у нападающих ровенчан, однако направил мяч в свои ворота. Подобным образом он поразил и ворота соперников: подача Юрия Бровченко и умелая игра головой Константина. Правда, ценой травмы, ведь тогдашний кипер народного клуба Александр Ильющенков, пытаясь добраться до мяча, просто ударил оболонца кулаком в лицо. Еще одной памятной страницей в игровой карьере Константина стала добрая дюжина матчей в составе сборной Украины U-19.

Третий защитник символической команды – кременчужанин Валерий. Львиную долю своей карьеры он провел за пределами Украины, среди калмыцких степей. Однако поиграл также и за родной клуб: и еще в любителях, и в высшей украинской лиге.

Полузащитники: Дмитрий (1977, «Чикаго Файр», США), Богдан (1997, «Минай»), Александр Александрович (1976–2010, «Металлург» Донецк), Виктор (1998, «Шахтер»), Илья (1990, «Ингулец»)

Киевлянин с Никольской Слободки, воспитанник Владимира Онищенко и Виктора Кондратова, Дмитрий сделал себе имя за океаном. Он играл вместе с Христо Стоичковым и Дэвидом Бекхэмом, открывал в Чикаго футбольную академию, без малейшего успеха пробовал себя в украинском футболе, заглянул в Гамбург в экстравагантный клуб «Санкт-Паули». Всего в его североамериканской карьере было пять разных клубов, однако в наибольшей степени он ассоциируется с «Чикаго Файр». Его в символической сборной поставлю на позицию опорника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Коваленко

Слева расположу Богдана, который в свое время немного поиграл за сборную Украины U-17, пытался пробиться наверх в системе донецкого «Шахтера», попутешествовал по заграницам (чего уж греха таить, и на болота заглядывал), поиграл за «Минай», а потом поехал в Испанию, где забивал в Терсере в составе «Колунги» (в частности в декабре прошлого года отличился победным мячом в ворота «Барсии» из Сан-Себастьяна). Этим летом Богдан заключил 2-летний контракт с болгарским клубом «Пирин». Правда, если в июльских играх чаще выходил в основе, то в августе все больше остается в запасе.

В центре полузащиты – Александр Александрович, который в свое время играл за сборную Украины U-21, а также имел касательство к «бронзе» донецкого «Металлурга» в сезоне-2001/02. К сожалению, его послеигровая судьба сложилась трагически: какое-то время он работал как футбольный арбитр, однако в декабре 2010 г. покончил с собой, выпрыгнув из окна собственной квартиры в тогдашнем Днепропетровске.

Под нападающими – экс-игрок национальной сборной Виктор. Когда-то ему выдавали множество авансов, но по большому счету пока он не оправдал надежд. В Италии у него есть (может, более правильным здесь будет слово «был») шанс перезапустить карьеру, однако на сегодня он им не воспользовался ни в «Аталанте», ни в «Эмполи». Хотя талантом херсонский парень отнюдь не обделен и при добросовестной работе еще может напомнить о себе. Ныне Виктор пребывает на очередном перепутье своей футбольной карьеры. Как двигаться дальше: огородами или напрямик? В любом случае искренне желаю ему не ошибиться с выбором тропы.

Справа в полузащите еще один уроженец Херсонщины, а именно Каланчака Илья. Он сменил немало клубов в Украине, пробовал силы и за границей. Дольше всего на рубеже 2010–2020-х гг. задержался в «Ингульце». Нынче защищает цвета амбициозного вышгородского клуба «Диназ». Его основное амплуа – левый вингер, однако вполне может сыграть и справа. Правда, в недавнем матче против «Полтавы» Илью заменили еще в середине 1-го тайма («Диназ» к тому времени уже остался в меньшинстве).

Нападающие: Виталий (1938, «Металлург», Запорожье), Сергей Викторович (1984, «Стандард», Бельгия)

Виталий Самуилович – легендарный форвард запорожского «Металлурга» конца 1950-х – первой половины 1960-х гг. В тот период запорожцы представляли собой немалую силу и несколько раз были близки к тому, чтобы выйти в элитный дивизион советского футбола. Став в частности в 1960 г. чемпионом УССР, запорожцы играли за право подняться в класс «А» против сталинского «Шахтера». Обмен победами (у «Шахтера» она была с несколько большим счетом) не обусловил в конце концов проведение 3-го матча, как было прописано поначалу в регламенте, а «Шахтер» в итоге остался среди элиты. Позже Виталий Самуилович некоторое время поиграл и за львовские «Карпаты», однако голевыми достижениями там не запомнился.

Фото из архива Сергея Коваленко. С легендой Ювентуса Алессандро Дель Пьеро

Помню свое удивление, когда я услышал об игроке с распространенной фамилией и с украинским паспортом в составе туринского «Ювентуса» в начале нынешнего столетия (однако фамилия «Будянский» в «ювентийском» контексте тогда упоминалась чаще). Попробовал тогда изучить этот вопрос, пообщался с итальянскими коллегами, написал соответствующий материал тогда еще в печатную прессу. Надеялся на развитие карьеры уроженца Чернигова Сергея Викторовича в «Старой Синьоре», но, к сожалению, не судьба. Тем не менее, чуть позже не обделенный талантом нападающий неплохо зарекомендовал себя в бельгийском чемпионате в составе клуба «Стандард» из Льежа. Играл вместе с Миланом Рапаичем, Вамберту, Сержиу Консейсау, Игором Де Камарго. В сезоне-2004/05 был такой период, когда наш соотечественник забивал два тура подряд (в ворота «Вестерло» и «Беерсхота»). В сезоне-2005/06 поставил точку в эффектном разгроме «Серкль Брюгге», забив под занавес матча 7-й гол своей команды (а общий счет – 7:1!). Впоследствии, возвратившись из далеких палестин, Сергей Викторович завершал игровую карьеру в клубах низших украинских дивизионов и в любительских коллективах.

Альтернативой в нападении может быть Сергей Григорьевич, который в 1990-е защищал цвета «Днепра», запорожского и никопольского «Металлургов», выступал и в менее известных отечественных клубах.

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Разная игровая и жизненная судьба постигла украинских футбольных Коваленко. Однако каждый из них ощущал себя хозяином, или, если хотите, архитектором своей карьеры, и в чем-чем, а в трудолюбии ни одному из фигурантов этой команды не откажешь. Есть среди них и действующие игроки, которым искренне желаю успехов в стартовавшем сезоне. Ковка своего счастья под мирным украинским небом – это ли ныне не самая заветная мечта всех украинцев!

Алексей РЫЖКОВ