Лапорта про Флика: «Он тренер, который не ищет оправданий»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил стартовую работу главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, а также сравнил его с Хави:

«Мы требуем от Флика работы, профессионализма, быть тренером, который живет день за днем с интенсивностью, быть тренером, который предлагает нам футбол, который нам нравится. Мы со всем согласны, и он закладывает фундамент для достижения целей. Он человек, который не ищет оправданий и обходится тем, что у него есть. Он требователен, но у нас нет ничего конкретного в плане титулов. То, чего хочет Флик, хотим и мы, и мы будем работать, чтобы достичь этого.

Я более чем доволен, потому что Флик понял, что Ла Масия – наше сокровище. В Ла Масии много игроков, но у него хватило смелости поставить их в первую команду. Центр нашего проекта – это Ла Масия, и я очень рад, что он взял игроков из Ла Масии в первую команду. Он тренер, который не ищет оправданий. Это реальное решение. Он увидел талант, который есть у нас в Ла Масии и который превосходит все остальные

Хави – человек, которого я очень ценю. Мы с коллегами по совету директоров решили, что нужно придать новый импульс команде. Это было решение клуба. Я всегда был благодарен Хави. Он пришел в сложное время, выиграл Ла Лигу и Суперкубок, но в прошлом году все пошло не так хорошо. С Хави я поддерживаю те отношения, которые у меня к нему сложились. Мы должны были дать этот импульс. Думаю, Флик отвечает всем требованиям этого нового импульса».