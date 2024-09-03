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03 сентября 2024, 10:43 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:30
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0

ВИДЕО. В память об Искьердо. Уругвай и Гватемала сыграли вничью в спарринге

Уругвайский футболист умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес

03 сентября 2024, 10:43 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:30
56
0
ВИДЕО. В память об Искьердо. Уругвай и Гватемала сыграли вничью в спарринге
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Сборные Уругвая и Гватемалы сыграли товарищеский матч вничью со счетом 1:1. Голы забили Лукас Пино (Уругвай) и Педро Альтан (Гватемала). Спарринг прошел на стадионе «Чейз» в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).

Сборная Гватемалы под руководством мексиканского тренера Луиса Фернандо Тены, который выиграл олимпийское золото с Мексикой в ​​2012 году, сыграла вничью с Уругваем, занимающим 11-е место в рейтинге ФИФА. При этом Гватемала занимает 107-е место.

Перед началом матча обе команды собрались вместе, чтобы отдать дань уважения Хуану Мануэлю Искьердо, подняв баннер с надписью «Хуан Мануэль Искьердо – навсегда в наших сердцах», и его память почтили минутой молчания. Уругвайский футболист Хуан Искьердо из Насьоналя Монтевидео умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес.

Сборная Уругвая вышла вперед на 21-й минуте усилиями Лукаса Пино, но не сумела удержать Педро Альтана, который сравнял счет на 67-й минуте, обеспечив сложную ничью сборной Гватемалы в матче с двукратными чемпионами мира.

Товарищеский матч

2 сентября. Форт-Лодердейл (штат Флорида, США)

Уругвай – Гватемала – 1:1

Голы: Лукас Пино, 21 – Педро Альтан, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Pedro Altan (Гватемала).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Pino (Уругвай).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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