ВИДЕО. В память об Искьердо. Уругвай и Гватемала сыграли вничью в спарринге
Уругвайский футболист умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес
Сборные Уругвая и Гватемалы сыграли товарищеский матч вничью со счетом 1:1. Голы забили Лукас Пино (Уругвай) и Педро Альтан (Гватемала). Спарринг прошел на стадионе «Чейз» в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).
Сборная Гватемалы под руководством мексиканского тренера Луиса Фернандо Тены, который выиграл олимпийское золото с Мексикой в 2012 году, сыграла вничью с Уругваем, занимающим 11-е место в рейтинге ФИФА. При этом Гватемала занимает 107-е место.
Перед началом матча обе команды собрались вместе, чтобы отдать дань уважения Хуану Мануэлю Искьердо, подняв баннер с надписью «Хуан Мануэль Искьердо – навсегда в наших сердцах», и его память почтили минутой молчания. Уругвайский футболист Хуан Искьердо из Насьоналя Монтевидео умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес.
Сборная Уругвая вышла вперед на 21-й минуте усилиями Лукаса Пино, но не сумела удержать Педро Альтана, который сравнял счет на 67-й минуте, обеспечив сложную ничью сборной Гватемалы в матче с двукратными чемпионами мира.
Товарищеский матч
2 сентября. Форт-Лодердейл (штат Флорида, США)
Уругвай – Гватемала – 1:1
Голы: Лукас Пино, 21 – Педро Альтан, 67
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