Уругвайский футболист умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес

27-летний уругвайский футболист Хуан Искьердо из клуба Насьональ Монтевидео умер в Сан-Паулу после сердечного приступа, который он перенес во время матча Кубка Либертадорес.

Игрок находился в больнице с прошлого четверга, когда у него случилась сильная сердечная аритмия во время матча с «Сан-Паулу». Искьердо был доставлен прямо с поля больницу Альберта Эйнштейна, где ему оказали интенсивную терапию. Несмотря на то, что Хуан был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и прошел критическое неврологическое лечение, его состояние ухудшилось, что в конечном итоге привело к смертельной остановке сердца.

У Искьердо осталась жена и двое детей.

Как известно, 26 августа на 77-м году жизни скончался экс-тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон.