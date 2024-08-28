Уругвайский футболист умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес
Ушел из жизни Хуан Искьердо из уругвайского Насьоналя
27-летний уругвайский футболист Хуан Искьердо из клуба Насьональ Монтевидео умер в Сан-Паулу после сердечного приступа, который он перенес во время матча Кубка Либертадорес.
Игрок находился в больнице с прошлого четверга, когда у него случилась сильная сердечная аритмия во время матча с «Сан-Паулу». Искьердо был доставлен прямо с поля больницу Альберта Эйнштейна, где ему оказали интенсивную терапию. Несмотря на то, что Хуан был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и прошел критическое неврологическое лечение, его состояние ухудшилось, что в конечном итоге привело к смертельной остановке сердца.
У Искьердо осталась жена и двое детей.
Как известно, 26 августа на 77-м году жизни скончался экс-тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон.
Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.— Nacional (@Nacional) August 28, 2024
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.
Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m
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