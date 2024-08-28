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28 августа 2024, 12:48 | Обновлено 28 августа 2024, 13:49
695
0

Уругвайский футболист умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес

Ушел из жизни Хуан Искьердо из уругвайского Насьоналя

28 августа 2024, 12:48 | Обновлено 28 августа 2024, 13:49
695
0
Уругвайский футболист умер после потери сознания в матче Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Искьердо

27-летний уругвайский футболист Хуан Искьердо из клуба Насьональ Монтевидео умер в Сан-Паулу после сердечного приступа, который он перенес во время матча Кубка Либертадорес.

Игрок находился в больнице с прошлого четверга, когда у него случилась сильная сердечная аритмия во время матча с «Сан-Паулу». Искьердо был доставлен прямо с поля больницу Альберта Эйнштейна, где ему оказали интенсивную терапию. Несмотря на то, что Хуан был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и прошел критическое неврологическое лечение, его состояние ухудшилось, что в конечном итоге привело к смертельной остановке сердца.

У Искьердо осталась жена и двое детей.

Как известно, 26 августа на 77-м году жизни скончался экс-тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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