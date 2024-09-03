Другие новости03 сентября 2024, 04:19 | Обновлено 03 сентября 2024, 04:20
24
0
ВИДЕО. Монфис негодует. Как Свитолина мешает своему мужу спать
Гаэль опубликовал забавное видео в своем TikTok-аккаунте
03 сентября 2024, 04:19 | Обновлено 03 сентября 2024, 04:20
24
0
Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал забавное видео в своем TikTok-аккаунте.
Француз косвенно пожаловался на свою жену Элину Свитолину, которая мешала ему спать.
Титулованная украинка в кровати использовала LED-лампу для омоложения лица, которая достаточно ярко светила.
Гаэль и Элина выступали на US Open 2024. Монфис вылетел из американского мейджора во 2-м раунде, проиграв Касперу Рууду, а Свитолина уступила третьей ракетке мира Коко Гофф в 1/16 финала.
ВИДЕО. Монфис негодует. Как Свитолина мешает своему мужу спать
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