Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал забавное видео в своем TikTok-аккаунте.

Француз косвенно пожаловался на свою жену Элину Свитолину, которая мешала ему спать.

Титулованная украинка в кровати использовала LED-лампу для омоложения лица, которая достаточно ярко светила.

Гаэль и Элина выступали на US Open 2024. Монфис вылетел из американского мейджора во 2-м раунде, проиграв Касперу Рууду, а Свитолина уступила третьей ракетке мира Коко Гофф в 1/16 финала.

ВИДЕО. Монфис негодует. Как Свитолина мешает своему мужу спать