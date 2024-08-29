Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Муж Элины Свитолиной едва не совершил камбэк после 0:2 по сетам в матче с Каспером Руудом
Французский теннисист Гаэль Монфис (№45 ATP) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
Во втором раунде муж Элины Свитолиной проиграл норвежцу Касперу Рууду (№8 ATP).
US Open. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия) – 4:6, 2:6, 6:2, 6:7(3)
Отметим, что по ходу первых двуз сетов Монфис часто переодевался, за что получил несколько предупреждений от судьи на вышке. В начале третьего сета после очередного замечания Гаэль вступил в жаркую перепалку с судьей, заявив, что он не хочет играть в таких условиях, но все же продолжил матч.
Рууд в следующем матче сыграет против 19-летнего китайца Шана Цзюньчена (№72 ATP).
Casper Ruud completes it in 4! ✅ pic.twitter.com/QCHMGcW8Bh— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024
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