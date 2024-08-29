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  4. Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
US Open
29 августа 2024, 10:47 |
1079
0

Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей

Муж Элины Свитолиной едва не совершил камбэк после 0:2 по сетам в матче с Каспером Руудом

29 августа 2024, 10:47 |
1079
0
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Французский теннисист Гаэль Монфис (№45 ATP) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде муж Элины Свитолиной проиграл норвежцу Касперу Рууду (№8 ATP).

US Open. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия) – 4:6, 2:6, 6:2, 6:7(3)

Отметим, что по ходу первых двуз сетов Монфис часто переодевался, за что получил несколько предупреждений от судьи на вышке. В начале третьего сета после очередного замечания Гаэль вступил в жаркую перепалку с судьей, заявив, что он не хочет играть в таких условиях, но все же продолжил матч.

Рууд в следующем матче сыграет против 19-летнего китайца Шана Цзюньчена (№72 ATP).

Getty Images/Global Images Ukraine

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Гаэль Монфис Каспер Рууд US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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