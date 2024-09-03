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  4. Иващенко признался, при каком условии подпишет заявление об увольнении
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 01:14 |
161
0

Иващенко признался, при каком условии подпишет заявление об увольнении

Контракт специалиста с киевской командой рассчитан до лета 2025 года

03 сентября 2024, 01:14 |
161
0
Иващенко признался, при каком условии подпишет заявление об увольнении
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Слухи об увольнении 43-летнего специалиста Валерия Иващенко из киевской Оболони ходят уже давно.

2 сентября состоялась встреча Иващенко с руководством пивоваров, на который наставник был уволен. Позже генеральный директор киевлян Александр Резниченко опроверг эту информацию, а сам Иващенко в комментарии Sport.ua назвал условие, при котором он подпишет заявление об увольнении:

«Я сказал, что подпишу заявление об увольнении только после того, как со мной полностью рассчитаются, ведь у меня контракт с «Оболонью» еще на год».

Иващенко также подтвердил, что в его услугах в Оболони больше не нуждаются. Хотя официального объявления об отставке еще не было.

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Валерий Иващенко отставка Оболонь Киев Александр Резниченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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