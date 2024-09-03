Иващенко признался, при каком условии подпишет заявление об увольнении

Слухи об увольнении 43-летнего специалиста Валерия Иващенко из киевской Оболони ходят уже давно.

2 сентября состоялась встреча Иващенко с руководством пивоваров, на который наставник был уволен. Позже генеральный директор киевлян Александр Резниченко опроверг эту информацию, а сам Иващенко в комментарии Sport.ua назвал условие, при котором он подпишет заявление об увольнении:

«Я сказал, что подпишу заявление об увольнении только после того, как со мной полностью рассчитаются, ведь у меня контракт с «Оболонью» еще на год».

Иващенко также подтвердил, что в его услугах в Оболони больше не нуждаются. Хотя официального объявления об отставке еще не было.