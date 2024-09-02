Эрик тен ХАГ: «Впереди много игр. За два года мы выиграли два трофея»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о матче 3-го тура Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:3).

«Мы допустили ошибки, а они были очень точны в завершении. Они сыграли очень хорошо. Я не спорю с тем, что игра была равной, кроме голов. Очевидно, что «Ливерпуль» заслужил победу. Мы должны быть скромными, принять это и улучшить свою игру.

Я не думаю, что вы правы, говоря, что это признак прошлого сезона. Я видел показатели xG, которые мы допустили, и мы не пропустили так много голов. У меня нет ощущения, что мы находимся в той же схеме, что и в прошлом сезоне, потому что я этого не увидел.

Иногда игра была открытой, и мы рисковали. Я видел некоторые хорошие моменты, но не хочу говорить об этом после поражения 3:0 от «Ливерпуля». Молодцы «Ливерпуль», все комплименты. Мы должны быть скромными и улучшать нашу команду.

Я знаю, что впереди много игр, и знаю, где мы будем в конце сезона. Много игр, много турниров, и мы будем бороться за трофеи. Это не изменится. За два года мы выиграли два трофея. В конце сезона мы посмотрим, где мы будем находиться».