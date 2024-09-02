Германия02 сентября 2024, 17:10 |
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Наконец-то он. Нагельсманн назвал основного вратаря сборной Германии
В середине лета о завершении международной карьеры объявил Мануэль Нойер
02 сентября 2024, 17:10 |
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Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн назвал нового основного вратаря национальной команды:
«Тер Штеген – новый номер один в воротах. Он был капитаном «Барселоны» в течение многих лет и не имеет никаких сомнений в его профессиональности».
В середине лета о завершении международной карьеры объявил Мануэль Нойер, который занимал место в воротах сборной Германии порядка 10 лет.
Раннее стал известен новый капитан «бундестим».
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