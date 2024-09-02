Наконец-то он. Нагельсманн назвал основного вратаря сборной Германии

Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн назвал нового основного вратаря национальной команды:

«Тер Штеген – новый номер один в воротах. Он был капитаном «Барселоны» в течение многих лет и не имеет никаких сомнений в его профессиональности».

В середине лета о завершении международной карьеры объявил Мануэль Нойер, который занимал место в воротах сборной Германии порядка 10 лет.

Раннее стал известен новый капитан «бундестим».