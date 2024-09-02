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  4. Наконец-то он. Нагельсманн назвал основного вратаря сборной Германии
Германия
02 сентября 2024, 17:10 |
1098
0

Наконец-то он. Нагельсманн назвал основного вратаря сборной Германии

В середине лета о завершении международной карьеры объявил Мануэль Нойер

02 сентября 2024, 17:10 |
1098
0
Наконец-то он. Нагельсманн назвал основного вратаря сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн назвал нового основного вратаря национальной команды:

«Тер Штеген – новый номер один в воротах. Он был капитаном «Барселоны» в течение многих лет и не имеет никаких сомнений в его профессиональности».

В середине лета о завершении международной карьеры объявил Мануэль Нойер, который занимал место в воротах сборной Германии порядка 10 лет.

Раннее стал известен новый капитан «бундестим».

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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