Реал пожаловался на судейство во вчерашнем матче. «Это просто позор»

Клубное телевидение Реала критически высказалось о судействе в Ла Лиге в матче против «Бетиса» (2:0):

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовало видео об игре, в котором усомнилось в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса. В ролике клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за двух неназначенных пенальти – в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте, а также в моменте с Дани Себальосом.

Клубное телевидение заявило: «Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность, чтобы это были просто плохие судьи. С другой стороны, в комнате ВАР есть еще его коллега. Ходят разговоры о критике «Реал Мадрид ТВ». Но нас не волнует, выиграет ли команда, сыграет вничью или проиграет. Но судейство это просто позор. Эта система находится под тенью подозрений. Почему ВАР не вмешался в эпизоде с первыми двумя возможными пенальти? Это чудо и героизм, если «Реал» выиграет чемпионат».

В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле добился победы над «Бетисом» со счетом 2:0.