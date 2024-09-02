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Испания
02 сентября 2024, 16:24 |
295
0

Реал пожаловался на судейство во вчерашнем матче. «Это просто позор»

Мадридский клуб раскритиковал работу арбитров в матче против «Бетиса»

02 сентября 2024, 16:24 |
295
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Реал пожаловался на судейство во вчерашнем матче. «Это просто позор»
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубное телевидение Реала критически высказалось о судействе в Ла Лиге в матче против «Бетиса» (2:0):

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовало видео об игре, в котором усомнилось в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса. В ролике клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за двух неназначенных пенальти – в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте, а также в моменте с Дани Себальосом.

Клубное телевидение заявило: «Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность, чтобы это были просто плохие судьи. С другой стороны, в комнате ВАР есть еще его коллега. Ходят разговоры о критике «Реал Мадрид ТВ». Но нас не волнует, выиграет ли команда, сыграет вничью или проиграет. Но судейство это просто позор. Эта система находится под тенью подозрений. Почему ВАР не вмешался в эпизоде с первыми двумя возможными пенальти? Это чудо и героизм, если «Реал» выиграет чемпионат».

В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле добился победы над «Бетисом» со счетом 2:0.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига судейство Бетис
Алексей Тиньков Источник: AS
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