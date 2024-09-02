Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ромы назвал причины ничьей с Юве, в которой Довбик не забил
Италия
02 сентября 2024, 14:04 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:15
298
0

Тренер Ромы назвал причины ничьей с Юве, в которой Довбик не забил

Даниэле де Росси – о нулях с туринцами

02 сентября 2024, 14:04 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:15
298
0
Тренер Ромы назвал причины ничьей с Юве, в которой Довбик не забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер римской «Ромы» Даниэле де Росси дал оценку ничьей 0:0 в матче 3-го тура чемпионата Италии.

«Для нас важно было сыграть целостно и компактно после поражения от «Эмполи». Сейчас мы играем под давлением, было важно набрать очко.

Мы знаем, кто мы есть и кем будем в этом сезоне. Думаю, что эта ничья – хорошая отправная точка. Это была не лучшая наша игра, мы могли бы сыграть лучше, когда владели мячом. Но во втором тайме «Ювентус» выпустил превосходных игроков, и мы выстояли.

Наши первые 10 минут против «Эмполи» были великолепны, но затем мы пропустили гол и испугались. Это обернулось ужасным выступлением.

Возможно, сегодня сила наших соперников заставила нас быть чуть осторожнее. Нам нужно сосредоточиться на собственных концепциях и идеях, мы не можем позволить страху взять верх. Нам просто нужно научиться сохранять стойкость и веру в себя.

Что до моих слов о том, что мы «скоро» будем бороться за скудетто, то все зависит от того, что подразумевать под «скоро». Я не имел в виду этот сезон, это больше про будущее.

Мы не можем покупать по 15 игроков за одно лето, нам нужно продолжать развитие, понимая, что есть команды, которые сейчас явно сильнее нас. Но я убежден, что в конечном счете мы будем решать эту задачу», – рассказал де Росси.

«Рома» в турнирной таблице Серии А после трех туров занимает 17-е место, имея 2 очка.

По теме:
«Хочу дать больше». Довбик отреагировал на ничью Ромы против Ювентуса
В Серии А – 4 лидера. Где Рома с Довбиком в турнирной таблице?
«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Даниэле Де Росси Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Футбол | 01 сентября 2024, 19:52 5
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо

Шапаренко получил травму икроножной мышцы 

Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Теннис | 02 сентября 2024, 01:59 2
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024

Эмма Наварро переиграла Коко Гофф в трех сетах за 2 часа и 15 минут

«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 01.09.2024, 18:44
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Стерлинг мог подписать ошеломляющий контракт в Аравии. Названа зарплата
Футбол | 02.09.2024, 13:05
Стерлинг мог подписать ошеломляющий контракт в Аравии. Названа зарплата
Стерлинг мог подписать ошеломляющий контракт в Аравии. Названа зарплата
Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
Футбол | 02.09.2024, 13:36
Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
01.09.2024, 18:19 5
Футбол
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
02.09.2024, 07:35 2
Футбол
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 39
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
01.09.2024, 20:22 2
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем