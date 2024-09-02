В Серии А – 4 лидера. Где Рома с Довбиком в турнирной таблице?
В чемпионате Италии сыграны матчи 3-го тура
30 августа – 1 сентября клубы итальянской Серии А провели поединки 3-го тура сезона-2024/2025.
Римская «Рома», цвета которой защищает украинец Артем Довбик, сыграла на выезде вничью 0:0 с «Ювентусом». Довбик провел в стартовом составе «волков» 82 минуты, и в третьем матче чемпионата Италии подряд результативными действиями не отметился.
«Дженоа» с Русланом Малиновским на своем поле проиграла «Вероне» - 0:2. Малиновский появился на поле на замену на 60-й минуте.
В турнирной таблице Серии А сейчас имеется сразу 4 лидера - «Интер», «Ювентус», «Торино» и «Удинезе» набрали по 7 очков.
«Рома» идет на 16-й позиции, имея 2 очка. У «Дженоа» 4 пункта и 10-е место.
В 4-м туре «Рома» нанесет визит «Дженоа».
Серия А. 3-й тур, 30 августа – 1 сентября
- Удинезе – Комо – 1:0
- Ювентус – Рома – 0:0
- Дженоа – Верона – 0:2
- Фиорентина – Монца – 2:2
- Лацио – Милан – 2:2
- Наполи – Парма – 2:1
- Болонья – Эмполи – 1:1
- Лечче – Кальяри – 1:0
- Интер – Аталанта – 4:0
- Венеция – Торино – 0:1
Турнирная таблица Серии А после трех туров:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5
|Эллас Верона
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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