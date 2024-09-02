В Серии А – 4 лидера. Где Рома с Довбиком в турнирной таблице?

30 августа – 1 сентября клубы итальянской Серии А провели поединки 3-го тура сезона-2024/2025.

Римская «Рома», цвета которой защищает украинец Артем Довбик, сыграла на выезде вничью 0:0 с «Ювентусом». Довбик провел в стартовом составе «волков» 82 минуты, и в третьем матче чемпионата Италии подряд результативными действиями не отметился.

«Дженоа» с Русланом Малиновским на своем поле проиграла «Вероне» - 0:2. Малиновский появился на поле на замену на 60-й минуте.

В турнирной таблице Серии А сейчас имеется сразу 4 лидера - «Интер», «Ювентус», «Торино» и «Удинезе» набрали по 7 очков.

«Рома» идет на 16-й позиции, имея 2 очка. У «Дженоа» 4 пункта и 10-е место.

В 4-м туре «Рома» нанесет визит «Дженоа».

Серия А. 3-й тур, 30 августа – 1 сентября

Удинезе – Комо – 1:0

Ювентус – Рома – 0:0

Дженоа – Верона – 0:2

– 0:2 Фиорентина – Монца – 2:2

Лацио – Милан – 2:2

Наполи – Парма – 2:1

– Парма – 2:1 Болонья – Эмполи – 1:1

Лечче – Кальяри – 1:0

– Кальяри – 1:0 Интер – Аталанта – 4:0

– Аталанта – 4:0 Венеция – Торино – 0:1

Турнирная таблица Серии А после трех туров: