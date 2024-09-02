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Италия
02 сентября 2024, 12:13 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:38
666
1

В Серии А – 4 лидера. Где Рома с Довбиком в турнирной таблице?

В чемпионате Италии сыграны матчи 3-го тура

02 сентября 2024, 12:13 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:38
666
1
В Серии А – 4 лидера. Где Рома с Довбиком в турнирной таблице?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

30 августа – 1 сентября клубы итальянской Серии А провели поединки 3-го тура сезона-2024/2025.

Римская «Рома», цвета которой защищает украинец Артем Довбик, сыграла на выезде вничью 0:0 с «Ювентусом». Довбик провел в стартовом составе «волков» 82 минуты, и в третьем матче чемпионата Италии подряд результативными действиями не отметился.

«Дженоа» с Русланом Малиновским на своем поле проиграла «Вероне» - 0:2. Малиновский появился на поле на замену на 60-й минуте.

В турнирной таблице Серии А сейчас имеется сразу 4 лидера - «Интер», «Ювентус», «Торино» и «Удинезе» набрали по 7 очков.

«Рома» идет на 16-й позиции, имея 2 очка. У «Дженоа» 4 пункта и 10-е место.

В 4-м туре «Рома» нанесет визит «Дженоа».

Серия А. 3-й тур, 30 августа – 1 сентября

  • Удинезе – Комо – 1:0
  • Ювентус – Рома – 0:0
  • Дженоа – Верона – 0:2
  • Фиорентина – Монца – 2:2
  • Лацио – Милан – 2:2
  • Наполи – Парма – 2:1
  • Болонья – Эмполи – 1:1
  • Лечче – Кальяри – 1:0
  • Интер – Аталанта – 4:0
  • Венеция – Торино – 0:1

Турнирная таблица Серии А после трех туров:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 3 2 1 0 8 - 2 7
2 Ювентус 3 2 1 0 6 - 0 7
3 Торино 3 2 1 0 5 - 3 7
4 Удинезе 3 2 1 0 4 - 2 7
5 Эллас Верона 3 2 0 1 5 - 3 6
6 Наполи 3 2 0 1 5 - 4 6
7 Эмполи 3 1 2 0 3 - 2 5
8 Лацио 3 1 1 1 6 - 5 4
9 Парма 3 1 1 1 4 - 4 4
10 Дженоа 3 1 1 1 3 - 4 4
11 Фиорентина 3 0 3 0 3 - 3 3
12 Аталанта 3 1 0 2 5 - 6 3
13 Лечче 3 1 0 2 1 - 6 3
14 Милан 3 0 2 1 5 - 6 2
15 Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
16 Кальяри 3 0 2 1 1 - 2 2
17 Рома 3 0 2 1 1 - 2 2
18 Болонья 3 0 2 1 2 - 5 2
19 Венеция 3 0 1 2 1 - 4 1
20 Комо 3 0 1 2 1 - 5 1
Полная таблица

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Артем Довбик Руслан Малиновский Рома Рим Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Saar
Старт Мілана і Роми просто жахливий! Мілан , наприклад, іле в атаку і забуває про захист. Майже всі пропущені м'ячі з контратак.
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