Зинченко летом имел неожиданное трансферное предложение. Почему не перешел?
Клубы Саудовской Аравии интересовались украинцем
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко имел несколько трансферных предложений прошлым летом.
Однако по информации источника, «Арсенал» отклонил все предложения. Последним было предложение по трансферу Зинченко и его партнера Габриэля Жезуса от неназванного клуба из Саудовской Аравии, которое «канониры» также отклонили.
В прошлом сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.
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