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  4. Зинченко летом имел неожиданное трансферное предложение. Почему не перешел?
Англия
02 сентября 2024, 14:16 |
1902
1

Зинченко летом имел неожиданное трансферное предложение. Почему не перешел?

Клубы Саудовской Аравии интересовались украинцем

02 сентября 2024, 14:16 |
1902
1
Зинченко летом имел неожиданное трансферное предложение. Почему не перешел?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко имел несколько трансферных предложений прошлым летом.

Однако по информации источника, «Арсенал» отклонил все предложения. Последним было предложение по трансферу Зинченко и его партнера Габриэля Жезуса от неназванного клуба из Саудовской Аравии, которое «канониры» также отклонили.

В прошлом сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.

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Габриэл Жезус трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Gargantua81
зря
Арсеналу он уже ничего не даст, а хорошо заработать самое время
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