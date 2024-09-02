Зинченко летом имел неожиданное трансферное предложение. Почему не перешел?

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко имел несколько трансферных предложений прошлым летом.

Однако по информации источника, «Арсенал» отклонил все предложения. Последним было предложение по трансферу Зинченко и его партнера Габриэля Жезуса от неназванного клуба из Саудовской Аравии, которое «канониры» также отклонили.

В прошлом сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.