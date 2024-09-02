02.09.2024 13:00 – 45’+ 1 : 0
Украина. Вторая лига02 сентября 2024, 13:00 |
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Металлист 1925-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Второй лиги
02 сентября 2024, 13:00 |
182
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2 сентября проходит заключительный поединок 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
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Вторая лига. 4-й тур, 2 сентября
- 13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Ворскла-2 Полтава
Турнирные таблицы
13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Ворскла-2 Полтава
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