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Вторая лига
Металлист 1925-2
02.09.2024 13:00 – 45+ 1 : 0
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
02 сентября 2024, 13:00 |
182
0

Металлист 1925-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Второй лиги

02 сентября 2024, 13:00 |
182
0
Металлист 1925-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября проходит заключительный поединок 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

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Вторая лига. 4-й тур, 2 сентября

  • 13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Ворскла-2 Полтава

Турнирные таблицы

13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Ворскла-2 Полтава

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Металлист 1925-2 Харьков Ворскла-2 Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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