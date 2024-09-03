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  4. Вторая лига. Металлист 1925-2 обыграл Ворсклу-2 с дублем Панченко
Вторая лига
Металлист 1925-2
02.09.2024 13:00 – FT 3 : 1
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 сентября 2024, 10:10 | Обновлено 03 сентября 2024, 11:58
69
0

Вторая лига. Металлист 1925-2 обыграл Ворсклу-2 с дублем Панченко

2 сентября состоялся заключительный поединок 4-го тура Второй лиги

03 сентября 2024, 10:10 | Обновлено 03 сентября 2024, 11:58
69
0
Вторая лига. Металлист 1925-2 обыграл Ворсклу-2 с дублем Панченко
ФК Металлист 1925

2 сентября состоялся заключительный поединок 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Металлист 1925-2 Харьков переграл Ворсклу-2 Полтава со счетом 3:1.

Дубль оформил 18-летний Матвей Панченко, также отличился Даниил Костыря. У полтавской команды гол забил 18-летний Артем Сердюк.

Вторая лига. 4-й тур, 2 сентября

13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Ворскла-2 Полтава – 3:1

Голы: Костыря, 17, Панченко, 59, 72 – Сердюк, 54

Турнирные таблицы

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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