Вторая лига. Металлист 1925-2 обыграл Ворсклу-2 с дублем Панченко
2 сентября состоялся заключительный поединок 4-го тура Второй лиги
2 сентября состоялся заключительный поединок 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Металлист 1925-2 Харьков переграл Ворсклу-2 Полтава со счетом 3:1.
Дубль оформил 18-летний Матвей Панченко, также отличился Даниил Костыря. У полтавской команды гол забил 18-летний Артем Сердюк.
Вторая лига. 4-й тур, 2 сентября
13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Ворскла-2 Полтава – 3:1
Голы: Костыря, 17, Панченко, 59, 72 – Сердюк, 54
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Видеообзор матча
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