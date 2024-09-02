Мичел рассказал, какой болезнью переболел Цыганков, пропустив старт сезона

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В стартовом составе «Жироны» вышел украинец Виктор Цыганков, который отыграл первый тайм.

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, какую болезнь недавно перенес Виктор Цыганков. Виктор пропустил всю предсезонную подготовку и матч первого тура против «Бетиса» (1:1).

«Цыганков сейчас восстанавливается после инфекционного заболевания сальмонеллеза. Я виноват, что он сыграл три матча подряд, его ноги в матче с «Севильей» уже не выдерживали», – сказал Мичел.