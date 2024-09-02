Transfermarkt: Ворскла не получила денег за уход своего лидера во Францию

В предпоследний день августа французский «Валансьен» официально объявил о подписании 25-летнего опорного полузащитника «Ворсклы» Самбу Сиссоко.

Условия перехода стороны сделки предпочли не афишировать, однако ранее сообщалось, что «Валансьен» заплатит за Сиссоко 100 тысяч евро компенсации.

Впрочем, по данным портала Transfermarkt, Сиссоко перешел в «Валансьен» на правах свободного агента, то есть «Ворскла» не получила за него ровным счетом ничего.

transfermarkt.co.uk

Сиссоко перешел в «Ворсклу» в феврале нынешнего года и за короткое время ему удалось стать одним из лидеров коллектива. Однако летом полузащитник отказался после отпуска возвращаться в Украину, причиной чему обозначил продолжающуюся на территории нашей страны войну против российских оккупантов.