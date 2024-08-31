Источник: Ворскла продала легионера во французский клуб
Самбу Сиссоко будет играть за французский Валансьенн
Полтавская Ворскла продала хавбека Самбу Сиссоко во французский клуб Валансьен, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Легионер полгода назад пришел в клуб из Полтавы свободным агентом и провел в команде вторую часть прошлого сезона (12 матчей УПЛ и 2 игры Кубка Украины, без забитых мячей).
25-летний Сиссоко вскоре станет игроком Валансьена, клуба третьего по силе дивизиона Франции. Трансфер французского футболиста оценивается в 100 тысяч евро.
Ранее Сиссоко очень хотел видеть клуб ЛНЗ Черкассы. Однако экс-игрок французской молодежки отказался возвращаться в Украину. Следовательно, его трансфер за границу – вынужденное событие.
Ранее сообщалось, что Самбу Сиссоко не вернулся в команду после летнего отпуска.
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