Источник: Ворскла продала легионера во французский клуб

Полтавская Ворскла продала хавбека Самбу Сиссоко во французский клуб Валансьен, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Легионер полгода назад пришел в клуб из Полтавы свободным агентом и провел в команде вторую часть прошлого сезона (12 матчей УПЛ и 2 игры Кубка Украины, без забитых мячей).

25-летний Сиссоко вскоре станет игроком Валансьена, клуба третьего по силе дивизиона Франции. Трансфер французского футболиста оценивается в 100 тысяч евро.

Ранее Сиссоко очень хотел видеть клуб ЛНЗ Черкассы. Однако экс-игрок французской молодежки отказался возвращаться в Украину. Следовательно, его трансфер за границу – вынужденное событие.

Ранее сообщалось, что Самбу Сиссоко не вернулся в команду после летнего отпуска.