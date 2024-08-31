Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ворскла продала легионера во французский клуб
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 04:23 | Обновлено 31 августа 2024, 04:36
49
0

Источник: Ворскла продала легионера во французский клуб

Самбу Сиссоко будет играть за французский Валансьенн

31 августа 2024, 04:23 | Обновлено 31 августа 2024, 04:36
49
0
Источник: Ворскла продала легионера во французский клуб
ФК Ворскла. Самбу Сиссоко

Полтавская Ворскла продала хавбека Самбу Сиссоко во французский клуб Валансьен, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Легионер полгода назад пришел в клуб из Полтавы свободным агентом и провел в команде вторую часть прошлого сезона (12 матчей УПЛ и 2 игры Кубка Украины, без забитых мячей).

25-летний Сиссоко вскоре станет игроком Валансьена, клуба третьего по силе дивизиона Франции. Трансфер французского футболиста оценивается в 100 тысяч евро.

Ранее Сиссоко очень хотел видеть клуб ЛНЗ Черкассы. Однако экс-игрок французской молодежки отказался возвращаться в Украину. Следовательно, его трансфер за границу – вынужденное событие.

Ранее сообщалось, что Самбу Сиссоко не вернулся в команду после летнего отпуска.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сплавил травмированного форварда в аренду клубу АПЛ
Пономарев объяснил, как Руху удалось отгрузить пять голов Ингульцу в УПЛ
Стало известно, где продолжит тренерскую карьеру Николай Цымбал
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Самбу Сиссоко трансферы УПЛ трансферы Валансьен Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Теннис | 30 августа 2024, 22:59 34
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open

Марта уступила Эмме в трех сетах в матче 1/16 финала

ФОТО. А Мбаппе-то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
Футбол | 30 августа 2024, 07:26 1
ФОТО. А Мбаппе-то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
ФОТО. А Мбаппе-то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи присутствовал в Монако и слегка удивился соперникам его клуба

Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Футбол | 31.08.2024, 00:41
Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Футбол | 30.08.2024, 07:11
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 16
Футбол
Стала известна следующая соперница Костюк на US Open
Стала известна следующая соперница Костюк на US Open
29.08.2024, 02:16 3
Теннис
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 264
Футбол
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
29.08.2024, 03:53 5
Теннис
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
29.08.2024, 13:55 53
Футбол
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
29.08.2024, 07:32 13
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем