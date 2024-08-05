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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 15:51 | Обновлено 05 августа 2024, 15:58
1119
0

Легионер Ворсклы не хочет возвращаться в команду

Самбу Сиссоко не находится в расположении полтавского клуба

05 августа 2024, 15:51 | Обновлено 05 августа 2024, 15:58
1119
0
Легионер Ворсклы не хочет возвращаться в команду
ФК Ворскла. Самбу Сиссоко

Как стало известно Sport.ua, французский легионер «Ворсклы» Самбу Сиссоко не вернулся в команду после летнего отпуска. Игрок не хочет выступать в чемпионате Украины из-за войны. Семья Самбу волнуется из-за безопасности француза в Украине.

Интерес к Сиссоко проявляли интерес ЛНЗ и «Карпаты», которые предлагали игроку лучшие личные условия. Но французский легионер не хочет играть в Украине и настроен продолжить свои выступления в Европе.

«Ворскла» готова отпустить Сиссоко за 200-300 тысяч евро.

Самбу Сиссоко перешел в «Ворсклу» зимой 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро. В составе «Ворсклы» француз провел 14 матчей и результативными действиями не отличился.

Отметим, что несколько месяцев назад в интервью Sport.ua Cиссоко говорил, что его адаптация в Украине завершена и у него нет никаких проблем.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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