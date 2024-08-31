Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел во французский Валансьен
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 21:32 |
471
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел во французский Валансьен

Самбу Сиссоко покинул Украину

31 августа 2024, 21:32 |
471
1
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел во французский Валансьен
va-fc.com. Самбу Сиссоко

Клуб французской лиги Насьональ (третий дивизион в системе тамошних профессиональных лиг) «Валансьен» объявил о подписании 25-летнего опорного полузащитника «Ворсклы» Самбу Сиссоко.

О подробностях перехода не сообщается, однако ранее в СМИ писали, что «Ворскла» получит от продажи Сиссоко около 100 тысяч евро.

Сиссоко перебрался в «Ворсклу» в феврале этого года на правах свободного агента. Французскому хавбеку малийского происхождения удалось быстро проявить себя в Полтаве с наилучшей стороны и сыграть 14 официальных матчей за «Ворсклу».

Однако летом Сиссоко отказался возвращаться в Украину после отпуска, изъявив желание покинуть страну из-за продолжающейся активной фазы войны против россии.

Сообщалось, что «Ворскла» была готова продать Сиссоко за 200-300 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 расторг контракт с воспитанником Шахтера
БАЦУЛА: «Ворскла имела шансы выиграть у Карпат, подвела реализация»
Самбу Сиссоко Ворскла Полтава Валансьен трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Валансьен
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Футбол | 30 августа 2024, 21:13 5
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо

Главный тренер сборной Украины считает, что могло быть как и лучше, так и хуже

«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Бокс | 31 августа 2024, 12:05 14
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике

Александр Поветкин будет болеть за украинца в реванше против Тайсона Фьюри

Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Футбол | 31.08.2024, 13:43
Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча
Футбол | 31.08.2024, 20:39
Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча
Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 31.08.2024, 03:47
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
приблизно те ж саме буде з легіонерами шахти в минулому році купленими.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
29.08.2024, 19:23
Хоккей
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
30.08.2024, 07:01 6
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 9
Баскетбол
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем