ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел во французский Валансьен

Клуб французской лиги Насьональ (третий дивизион в системе тамошних профессиональных лиг) «Валансьен» объявил о подписании 25-летнего опорного полузащитника «Ворсклы» Самбу Сиссоко.

О подробностях перехода не сообщается, однако ранее в СМИ писали, что «Ворскла» получит от продажи Сиссоко около 100 тысяч евро.

Сиссоко перебрался в «Ворсклу» в феврале этого года на правах свободного агента. Французскому хавбеку малийского происхождения удалось быстро проявить себя в Полтаве с наилучшей стороны и сыграть 14 официальных матчей за «Ворсклу».

Однако летом Сиссоко отказался возвращаться в Украину после отпуска, изъявив желание покинуть страну из-за продолжающейся активной фазы войны против россии.

Сообщалось, что «Ворскла» была готова продать Сиссоко за 200-300 тысяч евро.