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US Open
02 сентября 2024, 08:25 | Обновлено 02 сентября 2024, 08:28
734
0

Чемпионка US Open 2023 выпадет из топ-5 мирового рейтинга

Коко Гофф провела неудачную серию американских турниров

02 сентября 2024, 08:25 | Обновлено 02 сентября 2024, 08:28
734
0
Чемпионка US Open 2023 выпадет из топ-5 мирового рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 4:6, 6:3, 3:6.

Коко потеряет 1760 рейтинговых очков и после завершения турнира выпадет из первой пятерки рейтинга WTA, пропустив вперед Джессику Пегулу, Жасмин Паолини и Елену Рыбакину.

Также Гофф могут обойти Эмма Наварро или Чжэн Циньвень. Для этого им нужно брать титул.

В третьем раунде Коко Гофф обыграла украинку Элину Свитолину.

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Коко Гофф Эмма Наварро US Open 2024 рейтинг WTA
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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