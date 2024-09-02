Чемпионка US Open 2023 выпадет из топ-5 мирового рейтинга

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 4:6, 6:3, 3:6.

Коко потеряет 1760 рейтинговых очков и после завершения турнира выпадет из первой пятерки рейтинга WTA, пропустив вперед Джессику Пегулу, Жасмин Паолини и Елену Рыбакину.

Также Гофф могут обойти Эмма Наварро или Чжэн Циньвень. Для этого им нужно брать титул.

В третьем раунде Коко Гофф обыграла украинку Элину Свитолину.