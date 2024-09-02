US Open02 сентября 2024, 08:25 | Обновлено 02 сентября 2024, 08:28
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Чемпионка US Open 2023 выпадет из топ-5 мирового рейтинга
Коко Гофф провела неудачную серию американских турниров
02 сентября 2024, 08:25 | Обновлено 02 сентября 2024, 08:28
734
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Третья ракетка мира Коко Гофф (США) проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 4:6, 6:3, 3:6.
Коко потеряет 1760 рейтинговых очков и после завершения турнира выпадет из первой пятерки рейтинга WTA, пропустив вперед Джессику Пегулу, Жасмин Паолини и Елену Рыбакину.
Также Гофф могут обойти Эмма Наварро или Чжэн Циньвень. Для этого им нужно брать титул.
В третьем раунде Коко Гофф обыграла украинку Элину Свитолину.
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