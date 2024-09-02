Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Димитров рассказал, в чем секрет возрождения его карьеры после 30 лет
US Open
02 сентября 2024, 07:46 | Обновлено 02 сентября 2024, 07:47
382
0

Димитров рассказал, в чем секрет возрождения его карьеры после 30 лет

Григор признался, что продолжает совершенствоваться

02 сентября 2024, 07:46 | Обновлено 02 сентября 2024, 07:47
382
0
Димитров рассказал, в чем секрет возрождения его карьеры после 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

После выхода в 1/4 финала US Open болгарского теннисиста Григора Димитрова спросили, в чем секрет возрождения его карьеры после 30 лет.

«Нет никакого секрета. И коротких путей тоже нет, скажу я вам, хотя я пытался.

Не знаю. Думаю, последовательность на протяжении всей карьеры... Знаете, я никогда не сдавался, не прекращал работать, не переставал верить. Конечно, у меня были моменты сомнений на многих уровнях, но когда ты выигрываешь эти маленькие битвы с самим собой, это как бы подталкивает тебя к тому, чтобы делать что-то лучше, чтобы быть в состоянии осознать возможности, которые появляются вокруг.

Вот почему я всегда говорю, что нужно быть готовым ко всему, что выпадет на вашу долю. В каком-то смысле это не только теннис. Думаю, это все вместе. Я никогда не уклонялся от этого, от работы, которую мне приходилось выполнять. Я всегда хотел совершенствоваться.

И я никогда не смотрел на возраст. Я просто продолжаю играть. Я здесь, и тело держится, и игра, как мне кажется, улучшается. Я все еще чувствую себя именно так. Мне еще многое нужно из себя выжать, чтобы не только играть лучше, но и выигрывать более крупные соревнования, чтобы сохранить мечту», – сказал Димитров.

В 1/4 финала 33-летний Григор сразится с американцем Тэйлором Фритцом.

По теме:
Минус Рублев и Рууд. Определена половина участников 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Обидчица Свитолиной назвала причины своего вылета с US Open
Григор Димитров US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 топ-переходов трансферного окна лета 2024
Футбол | 02 сентября 2024, 00:27 3
10 топ-переходов трансферного окна лета 2024
10 топ-переходов трансферного окна лета 2024

Сага Мбаппе, рекордные траты «Сити» и «шпор», удача «Ливера» и Довбик

ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
Футбол | 01 сентября 2024, 20:22 2
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с черкасской командой

ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их
Теннис | 02.09.2024, 05:09
ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их
ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Бокс | 02.09.2024, 07:10
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Олимпийские игры | 01.09.2024, 08:55
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
01.09.2024, 19:13 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 43
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
01.09.2024, 18:44 3
Бокс
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 14
Футбол
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 8
Футбол
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем