Димитров рассказал, в чем секрет возрождения его карьеры после 30 лет

После выхода в 1/4 финала US Open болгарского теннисиста Григора Димитрова спросили, в чем секрет возрождения его карьеры после 30 лет.

«Нет никакого секрета. И коротких путей тоже нет, скажу я вам, хотя я пытался.

Не знаю. Думаю, последовательность на протяжении всей карьеры... Знаете, я никогда не сдавался, не прекращал работать, не переставал верить. Конечно, у меня были моменты сомнений на многих уровнях, но когда ты выигрываешь эти маленькие битвы с самим собой, это как бы подталкивает тебя к тому, чтобы делать что-то лучше, чтобы быть в состоянии осознать возможности, которые появляются вокруг.

Вот почему я всегда говорю, что нужно быть готовым ко всему, что выпадет на вашу долю. В каком-то смысле это не только теннис. Думаю, это все вместе. Я никогда не уклонялся от этого, от работы, которую мне приходилось выполнять. Я всегда хотел совершенствоваться.

И я никогда не смотрел на возраст. Я просто продолжаю играть. Я здесь, и тело держится, и игра, как мне кажется, улучшается. Я все еще чувствую себя именно так. Мне еще многое нужно из себя выжать, чтобы не только играть лучше, но и выигрывать более крупные соревнования, чтобы сохранить мечту», – сказал Димитров.

В 1/4 финала 33-летний Григор сразится с американцем Тэйлором Фритцом.