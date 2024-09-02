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Италия
02 сентября 2024, 05:47 | Обновлено 02 сентября 2024, 05:57
146
0

Мотта оценил матч с Ромой, в котором Довбик Ювентусу не забил

Наставник туринцев – об игре с «волками»

02 сентября 2024, 05:47 | Обновлено 02 сентября 2024, 05:57
146
0
Мотта оценил матч с Ромой, в котором Довбик Ювентусу не забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал матч 3-го тура Серии А, в котором его подопечные сыграли дома вничью 0:0 с «Ромой», за которую 82 минуты в стартовом составе отыграл украинский нападающий Артем Довбик.

«Это была сбалансированная игра. «Рома» оттеснила нас к правому флангу, но во втором тайме мы действовали лучше, больше владели мячом и пытались прижать соперника на их половине поля. Думаю, результат справедлив.

«Рома» заслуживает похвалы за то, как они замедляли темп игры – нам было трудно вырваться вперед и оттеснить их. Мы многое можем улучшить, чтобы повысить уровень игры против хороших соперников. Игра была очень сбалансированной.

У нас много качественных игроков, в том числе и те, кто начинал игру [в стартовом составе], но сегодня мы играли лишь отрезками. В этот период сезона нормально, что интенсивность несколько снижается, каждый готов внести свой вклад.

Команда может прибавить в реализации, у нас есть для этого все необходимое. Нам противостояла сильная «Рома», и в итоге ничья была справедлива.

Главное – сыграть на максимуме против «Эмполи», затем в следующем матче, и так далее. Посмотрим, на каком этапе мы окажемся в ключевые месяцы сезона, но пока еще слишком рано говорить о чем-то большем. У нас конкурентоспособная, сплоченная команда, которая будет бороться в каждом матче», – заявил Мотта.

«Рома» в таблице Серии А занимает 16-е место, имея 2 очка. У «Юве» 7 пунктов и вторая позиция.

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Тиаго Мотта Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Ювентус
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
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