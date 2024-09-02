Мареска пояснил последние неудачи Челси, вспомнив историю

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал оценку игре 3-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1) и пояснил последние неудачи коллектива.

«У нас были шансы вырвать победу в конце игры, но мы не победили. Это грустно, но выступление получилось хорошим.

Вероятно, есть одна вещь, которую следует прояснить. Три года назад «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не тот «Челси». Теперь нормально, если иногда команда не побеждает», – сказал главный тренер лондонцев.

Ранее в Лондоне оценили 24 минуты украинца Михаила Мудрика в матче с «Кристал Пэлас».