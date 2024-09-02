ВАН ЛЕУВЕН: «Металлист 1925 имел 5–6 моментов, чтобы открыть счет»
Главный тренер харьковской команды рассказал об игре против клуба ЮКСА
Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Патрик ван Леувен рассказал об игре его команды в матче 4-го тура Первой лиги против клуба ЮКСА (0:0):
– У нас было больше моментов, я думаю, что команда хорошо играла, нам нужно было реализовать эти моменты. Как я помню, у нас было 5–6 шансов, где могли открыть счет. Мы могли это делать как в первом, так и во втором тайме.
Я только неделю работал с командой, так что для футболистов это комплимент, что они сумели эти моменты организовать, но, к сожалению, не реализовали. Это мы исправим, поскольку футболисты должны быть на своем месте, там, куда направляется мяч. А у нас иногда так случалось, что игрока не было на нужном месте.
– Игроки уже поняли ваши требования?
– Сегодня игра была организована так, как мы хотим. Мы еще увеличиваем темп, чтобы мы могли больше и быстрее обыгрывать соперников и, как я уже говорил, реализовать свои моменты. Я сказал команде, они не должны опускать голову, они должны смотреть вперед на те моменты, которые будут. И также должны задаться вопросом: почему я не был на месте, когда мог забить первый гол.
– Чем вас удивил соперник?
– Соперник сегодня стал организованной командой. Они хотели играть более прямо, чем мы стремимся играть. В первом тайме они не создали ни одного момента, а уже во втором тайме у них было несколько моментов. Соперники хорошо работали в защите.
– Кравец вынужденно покинул пределы поля, что с ним?
– Завтра с утра будем говорить с врачом и Василием и посмотрим, как он себя чувствует. Думаю, что все будет нормально.
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