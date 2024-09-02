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Первая лига
ЮКСА
01.09.2024 13:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
02 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 01:07
84
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Металлист 1925 имел 5–6 моментов, чтобы открыть счет»

Главный тренер харьковской команды рассказал об игре против клуба ЮКСА

02 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 01:07
84
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Металлист 1925 имел 5–6 моментов, чтобы открыть счет»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Патрик ван Леувен рассказал об игре его команды в матче 4-го тура Первой лиги против клуба ЮКСА (0:0):

– У нас было больше моментов, я думаю, что команда хорошо играла, нам нужно было реализовать эти моменты. Как я помню, у нас было 5–6 шансов, где могли открыть счет. Мы могли это делать как в первом, так и во втором тайме.

Я только неделю работал с командой, так что для футболистов это комплимент, что они сумели эти моменты организовать, но, к сожалению, не реализовали. Это мы исправим, поскольку футболисты должны быть на своем месте, там, куда направляется мяч. А у нас иногда так случалось, что игрока не было на нужном месте.

– Игроки уже поняли ваши требования?

– Сегодня игра была организована так, как мы хотим. Мы еще увеличиваем темп, чтобы мы могли больше и быстрее обыгрывать соперников и, как я уже говорил, реализовать свои моменты. Я сказал команде, они не должны опускать голову, они должны смотреть вперед на те моменты, которые будут. И также должны задаться вопросом: почему я не был на месте, когда мог забить первый гол.

– Чем вас удивил соперник?

– Соперник сегодня стал организованной командой. Они хотели играть более прямо, чем мы стремимся играть. В первом тайме они не создали ни одного момента, а уже во втором тайме у них было несколько моментов. Соперники хорошо работали в защите.

– Кравец вынужденно покинул пределы поля, что с ним?

– Завтра с утра будем говорить с врачом и Василием и посмотрим, как он себя чувствует. Думаю, что все будет нормально.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 Патрик ван Леувен ЮКСА Тарасовка пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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