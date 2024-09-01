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Италия
01 сентября 2024, 13:52 | Обновлено 01 сентября 2024, 13:57
429
0

Конте рассказал о будущем Осимхена в Наполи

На нигерийского форварда в Неаполе не рассчитывают

01 сентября 2024, 13:52 | Обновлено 01 сентября 2024, 13:57
429
0
Конте рассказал о будущем Осимхена в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о том, есть ли шансы на то, что звездный нигерийский форвард Виктор Осимхен будет реинтегрирован в команду:

«Ни один игрок не будет реинтегрирован. Те футболисты, которые находятся вне проекта, там и останутся. Мы сделали свой выбор и продолжим работать вместе в одном направлении», – цитирует Конте Фабрицио Романо.

Напомним, «Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А, несмотря на то, что его трансферы в «Челси» и в «Аль-Ахли» сорвались. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается завтра, 2 сентября.

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Наполи Антонио Конте Виктор Осимхен
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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