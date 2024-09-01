Синнер прокомментировал сенсационные вылеты Джоковича и Алькараса с US Open

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер высказался о раннем вылете Карлоса Алькараса и Новака Джоковича с US Open 2024.

«Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного снижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать», – сказал Янник.

Отметим, что Синнер стал главным фаворитом на выигрыш титула. Среди оставшихся игроков на турнире US Open выигрывал только Даниил Медведев (2021 год).