Синнер прокомментировал сенсационные вылеты Джоковича и Алькараса с US Open
Янник больше сконцентрирован на своих выступлениях
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер высказался о раннем вылете Карлоса Алькараса и Новака Джоковича с US Open 2024.
«Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного снижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать», – сказал Янник.
Отметим, что Синнер стал главным фаворитом на выигрыш титула. Среди оставшихся игроков на турнире US Open выигрывал только Даниил Медведев (2021 год).
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