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  4. Синнер прокомментировал сенсационные вылеты Джоковича и Алькараса с US Open
US Open
01 сентября 2024, 10:05 |
398
1

Синнер прокомментировал сенсационные вылеты Джоковича и Алькараса с US Open

Янник больше сконцентрирован на своих выступлениях

01 сентября 2024, 10:05 |
398
1
Синнер прокомментировал сенсационные вылеты Джоковича и Алькараса с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер высказался о раннем вылете Карлоса Алькараса и Новака Джоковича с US Open 2024.

«Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного снижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать», – сказал Янник.

Отметим, что Синнер стал главным фаворитом на выигрыш титула. Среди оставшихся игроков на турнире US Open выигрывал только Даниил Медведев (2021 год).

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Янник Синнер Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Falko
Сіннер прокоментував сенсаційні вильоти Джоковича й Алькараса: "Їх погано помасажували."
І додав: "А я стежу за собою і за тим, що зі мною треба робити."
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