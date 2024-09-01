Александр ПОЗДЕЕВ: «У нас не на всех позициях есть оптимальные кадры»
Тренер «Колоса» прокомментировал поражение от «Александрии»
Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев после матча 5 тура УПЛ против «Александрии» (1:2) поделился своими впечатлениями.
«У нас происходит омоложение команды, есть кадровые проблемы, и сегодня была задействована молодежь. С положительного – то, что Гусол забил, Шершень весь матч отыграл, хотя сначала волновался, но потом на своем уровне сыграл. А так вообще – мы снова пропускаем легкие голы, с начала чемпионата это происходит. Это очень грустно, и это отражается на нас всех. Это футбол, здесь нужно работать как с мячом, так и без мяча.
Замена голкипера связана с поиском чего-либо оптимального. У нас такой состав, что нет незаменимых позиций. Мы в поиске оптимального состава.
Нам нужно улучшать движение без мяча, без этого ничего другого не будет. У нас не на всех позициях есть оптимальные кадры и это немного усложняет ситуацию. Мы можем показывать на теориях и прорабатывать на тренировках, но если ты в игре в ключевом эпизоде не понимаешь важность ситуации, своей позиции и не дорабатываешь на своей позиции на максимальных усилиях – все остальное будет неважным, – сказал Поздеев.
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