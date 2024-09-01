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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 03:20 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:12
44
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «У нас не на всех позициях есть оптимальные кадры»

Тренер «Колоса» прокомментировал поражение от «Александрии»

01 сентября 2024, 03:20 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:12
44
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «У нас не на всех позициях есть оптимальные кадры»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев после матча 5 тура УПЛ против «Александрии» (1:2) поделился своими впечатлениями.

«У нас происходит омоложение команды, есть кадровые проблемы, и сегодня была задействована молодежь. С положительного – то, что Гусол забил, Шершень весь матч отыграл, хотя сначала волновался, но потом на своем уровне сыграл. А так вообще – мы снова пропускаем легкие голы, с начала чемпионата это происходит. Это очень грустно, и это отражается на нас всех. Это футбол, здесь нужно работать как с мячом, так и без мяча.

Замена голкипера связана с поиском чего-либо оптимального. У нас такой состав, что нет незаменимых позиций. Мы в поиске оптимального состава.

Нам нужно улучшать движение без мяча, без этого ничего другого не будет. У нас не на всех позициях есть оптимальные кадры и это немного усложняет ситуацию. Мы можем показывать на теориях и прорабатывать на тренировках, но если ты в игре в ключевом эпизоде ​​не понимаешь важность ситуации, своей позиции и не дорабатываешь на своей позиции на максимальных усилиях – все остальное будет неважным, – сказал Поздеев.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александрия - Колос пресс-конференция Александр Поздеев
Сергей Рипьюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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