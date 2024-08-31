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  4. БАЦУЛА: «Ворскла имела шансы выиграть у Карпат, подвела реализация»
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 19:35 | Обновлено 31 августа 2024, 19:43
174
0

БАЦУЛА: «Ворскла имела шансы выиграть у Карпат, подвела реализация»

Защитник полтавского клуба рассказал о ничьей с львовской командой

31 августа 2024, 19:35 | Обновлено 31 августа 2024, 19:43
174
0
БАЦУЛА: «Ворскла имела шансы выиграть у Карпат, подвела реализация»
ФК Ворскла. Андрей Бацула

В матче 5-го тура УПЛ львовские Карпат и полтавская Ворскла разошлись миром (1:1).

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая из команд была ближе к победе:

«Были два разных тайма. В первом лучше играла львовская команда, которая высоко встречала соперников, перекрывала пространство для подключений наших крайних защитников и на забитый мяч наиграла.

В перерыве наставник «Ворсклы» Сергей Долганский настраивал на то, что нужно, прежде всего, быстрее разыгрывать мяч. Это позволит выходить из-под прессинга.

К тому же чувствовалось, что львовской команде не хватило сил поддерживать предложенный ими темп, и инициатива постепенно перешла к гостям. После трехходовки с моим участием Скляр уравнял положение, и у «Ворсклы» было еще несколько шансов выйти вперед, однако подвела реализация.

Тем не менее, если принять во внимание ход событий на поле в первом тайме, то ничейный итог следует признать справедливым.

У нас впереди четыре выходных дня, а затем приступим к подготовке к поединку 6-го тура с «Рухом», который в последнее время демонстрирует очень результативную игру».

Полтавская «Ворскла» занимает 6-е место в УПЛ, набрав 7 очков.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Карпаты - Ворскла Андрей Бацула инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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