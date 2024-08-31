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Украина. Первая лига31 августа 2024, 11:55 | Обновлено 31 августа 2024, 11:58
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Первая лига.4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Первой лиги
31 августа 2024, 11:55 | Обновлено 31 августа 2024, 11:58
88
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31 августа проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 4-й тур, 31 августа
- 12:00. Виктория Сумы – Кудровка
- 13:00. Металлург Запорожье – Полтава
- 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Агробизнес
- 15:00. Металлист Харьков – Эпицентр
- 16:00. Буковина Черновцы – Нива Тернополь
Турнирные таблицы
12:00. Виктория Сумы – Кудровка
13:00. Металлург Запорожье – Полтава
14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Агробизнес
15:00. Металлист Харьков – Эпицентр
16:00. Буковина Черновцы – Нива Тернополь
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