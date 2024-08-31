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Первая лига
Прикарпатье
31.08.2024 14:00 - : -
Агробизнес
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Украина. Первая лига
31 августа 2024, 11:55 | Обновлено 31 августа 2024, 11:58
88
0

Первая лига.4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Первой лиги

31 августа 2024, 11:55 | Обновлено 31 августа 2024, 11:58
88
0
Первая лига.4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

31 августа проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 4-й тур, 31 августа

  • 12:00. Виктория Сумы – Кудровка
  • 13:00. Металлург Запорожье – Полтава
  • 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Агробизнес
  • 15:00. Металлист Харьков – Эпицентр
  • 16:00. Буковина Черновцы – Нива Тернополь

Турнирные таблицы

12:00. Виктория Сумы – Кудровка

13:00. Металлург Запорожье – Полтава

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Агробизнес

15:00. Металлист Харьков – Эпицентр

16:00. Буковина Черновцы – Нива Тернополь

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Металлург Запорожье Виктория Сумы Агробизнес Кудровка Полтава Прикарпатье Ивано-Франковск Металлист Харьков Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Нива Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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