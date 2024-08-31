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Первая лига
Прикарпатье
31.08.2024 14:00 – FT 0 : 1
Агробизнес
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Украина. Первая лига
31 августа 2024, 18:28 |
63
0

Первая лига. Четвертая победа Агробизнеса, ничья Металлиста

Агробизнес набрал 12 очков

31 августа 2024, 18:28 |
63
0
Первая лига. Четвертая победа Агробизнеса, ничья Металлиста
ФК Агробизнес

Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. Агробизнес со счетом 1:0 обыграл Прикарпатье и выиграл четвертый из четырех встреч на старте сезона.

Без побед идет харьковский Металлист, который третий раз сыграл вничью.

Первая лига. 4-й тур

Виктория – Кудровка 2:0
Голы: Паламар, 28, Машталир, 48

Металлург Запорожье – Полтава 0:0

Прикарпатье – Агробизнес 0:1
Гол: Войтиховский, 10

Металлист – Эпицентр 0:0

Буковина – Нива Тернополь 1:0
Гол: Гончарук, 37

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Агробизнес 4 4 0 0 6 - 2 12
2 Эпицентр 3 2 1 0 6 - 2 7
3 Буковина 4 2 1 1 3 - 2 7
4 Подолье 3 1 1 1 2 - 2 4
5 Нива Тернополь 4 1 1 2 4 - 5 4
6 Минай 2 1 0 1 5 - 4 3
7 Металлист 4 0 3 1 3 - 4 3
8 Прикарпатье 3 0 1 2 3 - 6 1
9 Хуст 3 0 0 3 4 - 9 0
Полная таблица

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Первая лига Украины Агробизнес Кудровка Виктория Сумы Металлург Запорожье Полтава Прикарпатье Ивано-Франковск Металлист Харьков Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Нива Тернополь
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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