31.08.2024 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига31 августа 2024, 18:28 |
63
0
Первая лига. Четвертая победа Агробизнеса, ничья Металлиста
Агробизнес набрал 12 очков
31 августа 2024, 18:28 |
63
0
Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. Агробизнес со счетом 1:0 обыграл Прикарпатье и выиграл четвертый из четырех встреч на старте сезона.
Без побед идет харьковский Металлист, который третий раз сыграл вничью.
Первая лига. 4-й тур
Виктория – Кудровка 2:0
Голы: Паламар, 28, Машталир, 48
Металлург Запорожье – Полтава 0:0
Прикарпатье – Агробизнес 0:1
Гол: Войтиховский, 10
Металлист – Эпицентр 0:0
Буковина – Нива Тернополь 1:0
Гол: Гончарук, 37
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Агробизнес
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2
|Эпицентр
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3
|Буковина
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4
|Подолье
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5
|Нива Тернополь
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6
|Минай
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7
|Металлист
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8
|Прикарпатье
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|9
|Хуст
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2024, 16:57 0
Александр не сумел помочь «Арсеналу» вырвать победу
Футбол | 31 августа 2024, 16:04 23
Виктор Коваленко покинул «Аталанту»
Футбол | 31.08.2024, 06:16
Теннис | 30.08.2024, 21:16
Футбол | 30.08.2024, 21:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2024, 23:54 23
29.08.2024, 23:27 13
29.08.2024, 19:23
30.08.2024, 20:32 2
29.08.2024, 21:18 9
30.08.2024, 14:41 264
29.08.2024, 20:24 20
29.08.2024, 18:25 22