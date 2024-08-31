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  4. ПУШИЧ: «Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно набрать 8 очков»
Лига чемпионов
31 августа 2024, 05:01 | Обновлено 31 августа 2024, 05:38
181
0

ПУШИЧ: «Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно набрать 8 очков»

Коуч Шахтера поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов

31 августа 2024, 05:01 | Обновлено 31 августа 2024, 05:38
181
0
ПУШИЧ: «Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно набрать 8 очков»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

– Насколько вы удовлетворены результатами жеребьевки? Было ли оно удачным для «Шахтера»?

– Когда речь идет о жеребьевке Лиги чемпионов, то не приходится говорить об успешном или неудачном жребии. Прежде всего, я действительно горжусь тем, что мы достигли этого уровня, что сможем показать себя и проверить собственные силы в таком турнире. Конечно, там нет слабых оппонентов, ведь на такой стадии все соперники очень сложны. В любом случае для нас это прекрасная возможность заявить о себе как о сильной команде на весь мир. Если оглядываться на прошлый сезон, то у нас прекрасные воспоминания от прошлогодней кампании в ЛЧ, поэтому мы с нетерпением ожидаем начала нового сезона, возможности играть с лучшими командами мира, показывать свою силу и, конечно же, представлять страну и демонстрировать то, на что мы способны, что мы и делали в прошлом сезоне.

– Лично для вас с тактической точки зрения кто из соперников интереснее?

– Как я и сказал, здесь все соперники – это команды топового уровня. В Лиге чемпионов нет слабых оппонентов. Конечно, интересно играть против команд АПЛ, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А, с представителями которых мы встретимся – это лучшие лиги мира. И это фантастический опыт! Наша цель – побеждать в каждой игре. И до матча не бывает ситуации, что нет шансов. Как вы можете вспомнить нашу предыдущую кампанию, мы можем бороться и мы будем бороться.

– Знаем, что вы хотели в соперники «Фейеноорд». Расстроились, что не попали на эту команду?

– Да, действительно, я на это надеялся, очень надеялся, но, к сожалению… Это жеребьевка, и ты не можешь всегда получать то, что хочешь. Главное, что мы будем представлены на этом уровне и будем соперничать с лучшими в мире командами. И я уверен, что мы проявим себя лучше и будем выкладываться на 100% и даже больше, чтобы порадовать наших болельщиков и всю Украину.

– Насколько важен для вас тот факт, что «Шахтер» шесть из восьми матчей будет играть в Германии, ведь Эйндховен тоже рядом?

– Безусловно, это хорошо. Это будет означать, что мы будем шесть раз играть, по сути, дома. Но, конечно, я шучу. На самом деле, это довольно интересный, особый опыт. И одна деталь, которую я должен заметить: все игры для нас выездные. Это довольно сложно, но я уверен, что мы будем играть и будем бороться и сражаться так, как мы это делали в предыдущем сезоне Лиги чемпионов.

– Вас ждут два матча в январе. Значит ли это, что у команды будет очень короткий зимний отпуск и еще до Нового года вы начнете сборы?

- Да, конечно, зимняя пауза будет отличаться от того, что было привычным за многие предыдущие годы: уже в начале января мы начнем готовиться, чтобы подойти в оптимальной форме к двум матчам Лиги чемпионов. В отличие от предыдущих лет у нас будет два тяжелых матча уже в январе. Для меня, как для тренера, это не так сложно, ведь я уже привык и имею такой опыт. Но, конечно, и обстоятельства, и отсутствие матчей чемпионата в это время для наших украинских игроков, привыкших к другому игровому ритму в этот отрезок сезона, – это будет сложно. Впрочем, поверьте мне, это действительно отличный ритм и хорошая возможность выйти из зоны комфорта.

– Сколько очков вы планируете взять в основном раунде?

– Мне бы не хотелось разбрасываться такими заявлениями вперед. Как я и говорил, футбол – это очень непредсказуемая игра. В прошлом сезоне нам удалось заработать 9 очков, что я считаю невероятным достижением. Как я слышал раньше, если вы получаете больше 8 баллов, то с большой долей вероятности пройдете в следующий раунд, но, как я подчеркнул, это самый высокий уровень соревнований, очень непредсказуемый, поэтому невозможно заранее сказать, сколько очков вы получите, чтобы пройти дальше . Наша цель – одерживать победу за победой в каждом матче. И единственное, что я могу пообещать вам – это настроение, желание и настроенность каждый раз на максимум, на три очка. Это наш стиль, наше отношение и философия игры.

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Шахтер Донецк жеребьевка Лиги чемпионов Лига чемпионов Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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