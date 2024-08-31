ФОТО. Роналду получил специальную награду лучшему бомбардиру от УЕФА

Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду в знак признания выдающихся заслуг в самом престижном турнире мира удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина.

Достижения Роналду в главном еврокубке за более чем 18 лет карьеры были отмечены в четверг, 29 августа, во время церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов 2024/25 в Grimaldi Forum в Монако.

Бывший нападающий Спортинга, Манчестер Юнайтед, Реала и Ювентуса забил в Лиге чемпионов 140 голов за 183 матча. Он на 11 голов опережает Лионеля Месси и на 46 – Роберта Левандовски, занимающих второе и третье места в списке лучших бомбардиров.

Роналду 7 раз (чаще, чем кто-либо другой) становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – с сезона 2007/08, в котором он забил 8 мячей за Манчестер Юнайтед на пути к главному трофею, по сезон 2017/18, в котором португалец наколотил 15 голов за Реал, а мадридцы выиграли престижнейший еврокубок в рекордный третий раз подряд. Роналду принадлежит рекорд и по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов – в ЛЧ 2013/14 он забил 17 голов, включая победный мяч в ворота Атлетико в финале.

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Португалец один раз выиграл Лигу чемпионов с МЮ и еще четырежды – с мадридским Реалом. Он стал первым в истории турнира пятикратным обладателем Кубка чемпионов и является единственным игроком, кому удалось забить в трех финалах Лиги чемпионов (2008, 2014, 2017).

Кроме того, Роналду забивал в 11 матчах Лиги чемпионов подряд – с июня 2017 по апрель 2018. Это самая длинная голевая серия в истории турнира. На счету форварда восемь хет-триков в Лиге чемпионов, и это тоже рекорд.

Многократный обладатель Золотого мяча и награды Лучшему игроку года по версии УЕФА является лучшим бомбардиром в истории еврокубков (145 голов в 197 матчах), а также лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных (130 голов в 212 матчах).

Криштиану Роналду в Лиге чемпионов провел 182 матча и забил 140 голов. Имеет 5 титулов ЛЧ (2008, 2014, 2016, 2017, 2018). Имеет 7 титулов лучшего бомбардира по итогам сезона: (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18). Забил больше всего голов в отдельно взятом сезоне – 17 (2013/14). Самая продолжительная голевая серия: 11 матчей.

ФОТО. Роналду получил специальную награду лучшему бомбардиру от УЕФА