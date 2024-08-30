Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте
Украинка вместе со своим напарником Садио Думбия проиграла паре Перес / Жилле
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США 2024.
В 1/16 финала украинка вместе со своим напарником Садио Думбия (Франция) в трех сетах проиграла тандему Эллен Перес (Австралия) / Сандер Жилле (Бельгия) за 1 час и 41 минуту.
US Open 2024. Микст. 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Садио Думбия (Франция) – Эллен Перес (Австралия) / Сандер Жилле (Бельгия) – 7:5, 6:7 (8:10), [3:10]
На тай-брейке второй партии украинско-французский дуэт не сумел реализовать 2 матчбола.
Киченок и Думбия впервые сыграли в одной паре.
Киченок продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде вместе с Аленой Остапенко. Людмила с латвийкой во 2-м раунде проведут поединок против Янь Синью и Макоты Ниномии.
В миксте Украину продолжит представлять Надежда Киченок и Даяна Ястремская.
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