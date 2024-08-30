Ястремская / Перселл – Йович / Бегун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

В первом раунде украинка и австралиец Макс Перселл сыграют против американского дуэта Ива Йович / Кайлан Бегун. Встреча состоится 4-м запуском на корте №11 после матча Олмос / Гонсалес – Бадоса / Циципас. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.

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Победители встречи в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного дуэта Барбора Крейчикова (Чехия) / Меттью Эбден (Австралия).

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