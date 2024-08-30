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US Open
30 августа 2024, 14:23 | Обновлено 30 августа 2024, 14:34
266
0

Ястремская / Перселл – Йович / Бегун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на US Open

30 августа 2024, 14:23 | Обновлено 30 августа 2024, 14:34
266
0
Ястремская / Перселл – Йович / Бегун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

31 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

В первом раунде украинка и австралиец Макс Перселл сыграют против американского дуэта Ива Йович / Кайлан Бегун. Встреча состоится 4-м запуском на корте №11 после матча Олмос / Гонсалес – Бадоса / Циципас. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители встречи в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного дуэта Барбора Крейчикова (Чехия) / Меттью Эбден (Австралия).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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