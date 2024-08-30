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  4. Где Динамо будет играть домашние матчи Лиги Европы? Назван возможный город
Лига Европы
30 августа 2024, 18:57 |
1113
4

Где Динамо будет играть домашние матчи Лиги Европы? Назван возможный город

Как минимум два источника сообщают о Гамбурге, Германия

30 августа 2024, 18:57 |
1113
4
Где Динамо будет играть домашние матчи Лиги Европы? Назван возможный город
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

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Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Пока что точно неизвестно, где киевляне будут проводить домашние поединки в ЛЕ. Ранее пресс-аташе столичного клуба Андрей Шахов заявил, что руководство команды ведет активные переговоры с несколькими стадионами в разных странах Европы.

Однако как минимум два источника сообщают только об одном городе – Гамбург, Германия.

Эта информация впервые появилась от польского журналиста Петра Слонки, а затем ее подтвердил и Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Отметим, что Динамо проводило поединки квалификации Лиги чемпионов в Люблине, Польша. Киевляне стартовали в Q2 ЛЧ, где прошли Партизан и Рейнджерс, но в решающем противостоянии против РБ Зальцбург потерпели поражение.

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Петр Слонка Гамбург Динамо Киев Лига Европы стадионы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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FunnyCat_____
 Норм  - большой хороший стадион и красивый город с историей!
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+1
FunnyCat_____
ага, а  на шахтар в Мадриді коли він грав проти Реала на Барнабеу, приходило 70 -75 тисяч!
Кто то знает, эта гнида крысообразная Отсосити болеет чем то, или он от рождения такой?
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0
OtsoCity
не знаю. ну чомусь дуже бісить щур гуньдяївській обісраний fanny з самого початку. якийсь це щур обісраний суркисів з десятком акаунтів
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-3
OtsoCity
На Шахтар приходило в Гамбурзі 45-48 тис вболівальників, буде дуже добре якщо на фк гуньдяй суркіса 15-20 тис прийде, ну напевно більше половини приїде вболівати проти фк гуньдяй  суркіса 
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-3
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