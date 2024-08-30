Где Динамо будет играть домашние матчи Лиги Европы? Назван возможный город
Как минимум два источника сообщают о Гамбурге, Германия
30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).
Пока что точно неизвестно, где киевляне будут проводить домашние поединки в ЛЕ. Ранее пресс-аташе столичного клуба Андрей Шахов заявил, что руководство команды ведет активные переговоры с несколькими стадионами в разных странах Европы.
Однако как минимум два источника сообщают только об одном городе – Гамбург, Германия.
Эта информация впервые появилась от польского журналиста Петра Слонки, а затем ее подтвердил и Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Отметим, что Динамо проводило поединки квалификации Лиги чемпионов в Люблине, Польша. Киевляне стартовали в Q2 ЛЧ, где прошли Партизан и Рейнджерс, но в решающем противостоянии против РБ Зальцбург потерпели поражение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о перспективах «горняков»
Каролина Плишкова травмировалась в самом начале поединка
Кто то знает, эта гнида крысообразная Отсосити болеет чем то, или он от рождения такой?