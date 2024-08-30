Где Динамо будет играть домашние матчи Лиги Европы? Назван возможный город

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

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Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Пока что точно неизвестно, где киевляне будут проводить домашние поединки в ЛЕ. Ранее пресс-аташе столичного клуба Андрей Шахов заявил, что руководство команды ведет активные переговоры с несколькими стадионами в разных странах Европы.

Однако как минимум два источника сообщают только об одном городе – Гамбург, Германия.

Эта информация впервые появилась от польского журналиста Петра Слонки, а затем ее подтвердил и Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Отметим, что Динамо проводило поединки квалификации Лиги чемпионов в Люблине, Польша. Киевляне стартовали в Q2 ЛЧ, где прошли Партизан и Рейнджерс, но в решающем противостоянии против РБ Зальцбург потерпели поражение.