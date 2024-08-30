Динамо еще не определилось, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы

Пресс-атташе Динамо Андрей Шахов рассказал о том, что клуб находится на финальной стадии переговоров о том, где киевляне будут проводить домашние матчи Лиги Европы.

«У клуба были разные варианты и предложения по проведению домашних матчей из разных стран Европы. Несколько месяцев шла активная работа, сейчас мы на финальной стадии переговоров.

Уверен, что скоро мы официально объявим, какой европейский город и стадион будут домашними для Динамо на евроарене», – сказал Шахов.

На основном этапе соперниками киевлян будут Рома, Лацио, Ференцварош, Реал Сосьедад, Виктория Плзень, Галатасарай, РФШ Латвия и Хоффенхайм.