Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо еще не определилось, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы
Лига Европы
30 августа 2024, 18:30 | Обновлено 30 августа 2024, 18:32
689
2

Динамо еще не определилось, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы

Клуб обещает скоро назвать город и стадион

30 августа 2024, 18:30 | Обновлено 30 августа 2024, 18:32
689
2
Динамо еще не определилось, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы
ФК Динамо Киев

Пресс-атташе Динамо Андрей Шахов рассказал о том, что клуб находится на финальной стадии переговоров о том, где киевляне будут проводить домашние матчи Лиги Европы.

«У клуба были разные варианты и предложения по проведению домашних матчей из разных стран Европы. Несколько месяцев шла активная работа, сейчас мы на финальной стадии переговоров.

Уверен, что скоро мы официально объявим, какой европейский город и стадион будут домашними для Динамо на евроарене», – сказал Шахов.

На основном этапе соперниками киевлян будут Рома, Лацио, Ференцварош, Реал Сосьедад, Виктория Плзень, Галатасарай, РФШ Латвия и Хоффенхайм.

По теме:
Где Динамо будет играть домашние матчи Лиги Европы? Назван возможный город
Сергей КОВАЛЕЦ: «Соперники Динамо по ЛЕ? Со всеми можно удачно играть»
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Динамо Киев Лига Европы Андрей Шахов
Иван Зинченко Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 30 августа 2024, 19:19 0
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов

Наибольшие шансы на титул у Манчестер Сити, на втором месте – Реал Мадрид

Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Футбол | 30 августа 2024, 11:45 38
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?

Алексей Сливченко подводит черту под «еврокубковым походом» бронзового призера минувшего сезона УПЛ

Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Футбол | 29.08.2024, 19:51
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Футбол | 29.08.2024, 23:27
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Футбол | 29.08.2024, 23:54
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OtsoCity
Де би вони не грали все одно прийде максимум 15-20 тис на стадіон, та і більше половини з цих 15 тис приїде вболівати не за фк гуньдяй суркіса
Ответить
+1
_Quantum19_
Вже перший тур ЛЄ не за горами, а "Динамо" все ще "визначається", де проводити свої домашні ігри. Чи "Динамо" планує так само як і "Дніпро-1" зробити зі своїми домашніми іграми?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
28.08.2024, 22:24
Футбол
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
29.08.2024, 00:25 1
Футбол
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
29.08.2024, 03:49 2
Теннис
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
«Я не буду удивлен...» Шакур назвал победителя боя Ломаченко – Дэвис
«Я не буду удивлен...» Шакур назвал победителя боя Ломаченко – Дэвис
28.08.2024, 20:34 3
Бокс
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 228
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем