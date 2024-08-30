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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 16:42 |
867
2

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского форварда

Осама Халайла продолжит карьеру в Черкассах

30 августа 2024, 16:42 |
867
2
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского форварда
ФК ЛНЗ. Осама Халайла

Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о подписании израильского форварда Осамы Халайлы. Сроки действия контракта с 26-летним футболистом не называются.

Предыдущим клубом Халайлы была «Габала», в составе которой в прошлом сезоне форвард отличился 10 голами и 7 ассистами в 30 матчах, став лучим бомбардиром команды в сезоне.

Рост Халайлы – 187 см, вес – 84 кг. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.

Новый форвард «ЛНЗ» понадобился после того, как тяжелую травму получил Марк Ассинор.

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Олег Дидух Источник: ФК ЛНЗ
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MaximusOne
Палестинец ?
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Gargantua81
пока все подписания Колесника выглядят очень толково
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