ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского форварда
Осама Халайла продолжит карьеру в Черкассах
Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о подписании израильского форварда Осамы Халайлы. Сроки действия контракта с 26-летним футболистом не называются.
Предыдущим клубом Халайлы была «Габала», в составе которой в прошлом сезоне форвард отличился 10 голами и 7 ассистами в 30 матчах, став лучим бомбардиром команды в сезоне.
Рост Халайлы – 187 см, вес – 84 кг. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.
Новый форвард «ЛНЗ» понадобился после того, как тяжелую травму получил Марк Ассинор.
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